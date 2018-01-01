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Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО

Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
У районному центрі Іваничі на Волині за кошти місцевого бюджету відновили дві зупинки, пошкоджені вандалами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Іваничівської селищної ради у соціальній мережі Facebook.

За кошти місцевого бюджету працівники Іваничівського ВУЖКГ відремонтували дві автобусні зупинки по вулиці Львівській та Колгоспній в селищі Іваничі.

Іваничівська селищна закликає мешканців берегти та не нищити майно інфраструктури громади.

Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО

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Теги: вандали, Волинь
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