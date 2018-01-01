Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО
Сьогодні, 06:12
У районному центрі Іваничі на Волині за кошти місцевого бюджету відновили дві зупинки, пошкоджені вандалами.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Іваничівської селищної ради у соціальній мережі Facebook.
За кошти місцевого бюджету працівники Іваничівського ВУЖКГ відремонтували дві автобусні зупинки по вулиці Львівській та Колгоспній в селищі Іваничі.
Іваничівська селищна закликає мешканців берегти та не нищити майно інфраструктури громади.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Іваничівської селищної ради у соціальній мережі Facebook.
За кошти місцевого бюджету працівники Іваничівського ВУЖКГ відремонтували дві автобусні зупинки по вулиці Львівській та Колгоспній в селищі Іваничі.
Іваничівська селищна закликає мешканців берегти та не нищити майно інфраструктури громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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