Відновили зупинки на Волині, поруйновані вандалами. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Іваничівської селищної ради у соціальній мережі Facebook.



За кошти місцевого бюджету працівники Іваничівського ВУЖКГ відремонтували дві автобусні зупинки по вулиці Львівській та Колгоспній в селищі Іваничі.



Іваничівська селищна закликає мешканців берегти та не нищити майно інфраструктури громади.





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