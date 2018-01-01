У «ПортCity» відбулася зустріч із творцями українського історичного бойовика «Король Данило»

У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», презентували український історичний бойовик «Король Данило».Творча зустріч з акторами, знімальною групою та безпосередньо показ фільму відбулися у понеділок, 26 листопада.В основі сюжету лежить історія про те, як Данило Галицький отримав корону від Папи Римського і став першим королем Київської Русі. Над створенням сценарію працювали режисері продюсер. Вони ж «відточували» образи героїв разом з арт-директором, помічником режисера, стилісткоюі творчою командою. Декорації створював архітектор, історики з Львівського лісотехнічного університету, галицькі ковалі.Щодо ролей, то головна з них – короля Данила – дісталася, брата короля, Василька зіграв, Хільду –, Гордія Мстиславовича –, хана Батия –Щоби втілити фільм творчій команді знадобилося майже два роки та 10 мільйонів гривень, частину яких, до слова, зібрали на краудфандинговій платформі.«Усі чекають, що це історичний фільм, але він має певні осучаснення, і, я б сказав, деякою мірою він експериментальний. Ми хотіли наблизити минуле до сьогодення, тому деякі люди бачать у цьому незвичність. Усе виглядає свіжо і швидко. Деякі історичні події тут зазначаються, але це вигаданий сценарій. Ми взяли з історії характер Данила з описів, деякі події, багато діалогів взяті з літописів, однак подані сучасною українською мовою», – поділився режисер «Короля Данила» Тарас Химич.Зйомки фільму відбувалися переважно поблизу Львова, проте деякі сцени відтворювали у Карпатах та навіть у Запорізькій області на острові Хортиця.«Ми все побудували. Ми побудували місто Данила, замок, відтворили всі приміщення. На сьогодні не залишилося тих місць, які нам були потрібні. Єдине, що ми знімали у Галичі церкву Пантелеймона XII століття», – розповів Химич.За словами режисера фільму, виконувати роль короля Данила випала Сергію Ярмошенку недаремно. Спочатку короля грав тернопільський співак Сашко Алексеєв, Ярмошенко ж був його дублером.«Ми обирали виконавця головної ролі керуючись тим, що він повинен розуміти суть ролі короля і лицаря, володіти мечем, верховою їздою. Тепер не дуже часто зустрінеш таких чоловіків. Сергій це вмів. До того ж, він знімався в інших фільмах за кордоном і мав акторські навички», - зауважив режисер.Юрій Вихованець відзначив, що після перегляду фільму «Король Данило» школярам стане цікавіше відвідувати уроки історії, адже вони візуалізуватимуть події.«Хочу, щоб минуло багато років і ви вже своїм дітям сказали: «А давай подивимося «Короля Данила», я колись був на прем’єрі і такий крутий фільм». Ви сядете, передивитеся його ще раз і стрічка стане класикою», – звернувся він до охочих переглянути історичний бойовик.У свою чергу, Сергій Ярмошенко розповів, що йому подобається тематика фільму, адже він сам займається історичною реконструкцією. Актор також поділився, що під час зйомок виникало чимало курйозних ситуацій. Одна з них – знайомство із зубрами на Закарпатті.«У Тараса Химича виникла ідея, що король бачив страх у вигляді зубра. Тарас знайшов зубрів на Закарпатті. Коли ми туди приїхали, тварини були у вольєрі, але зовсім неприручені, дикі, агресивні. Ми дуже вагалися, чи знімати там узагалі і «не» було більше, бо це було небезпечно. Але я наважився і ми це зробили. Зізнаюся, було страшно», – відзначив Ярмошенко.Творці фільму «Короля Данила» планують створити ще й серіал, який стане своєрідним продовженням стрічки.