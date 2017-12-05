На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka
Сьогодні, 18:26
Перший день XVIII міжнародного джазового фестивалю JAZZ BEZ відкриватиме українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka.
Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.
Українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka – це одне із найяскравіших відкриттів цьогорічного Jazz Bez. Проект народився на початку 2016-го у Берліні, а вже у вересні 2017 року отримав перемогу на легендарному фестивалі етнічної експериментальної музики Creole - Global Music Contest.
В основу музики, яку створює Leléka, покладено відомі народні пісні з України, що вдало поєднується з сучасним європейським джазом. Талант і сміливість в імпровізаціях, виконавський професіоналізм, помножені на неповторний український мелос, яким захоплюється весь світ, справляють на публіку магічне враження.
Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.
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Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.
Українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka – це одне із найяскравіших відкриттів цьогорічного Jazz Bez. Проект народився на початку 2016-го у Берліні, а вже у вересні 2017 року отримав перемогу на легендарному фестивалі етнічної експериментальної музики Creole - Global Music Contest.
В основу музики, яку створює Leléka, покладено відомі народні пісні з України, що вдало поєднується з сучасним європейським джазом. Талант і сміливість в імпровізаціях, виконавський професіоналізм, помножені на неповторний український мелос, яким захоплюється весь світ, справляють на публіку магічне враження.
Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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