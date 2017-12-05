На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka

Перший день XVIII міжнародного джазового фестивалю JAZZ BEZ відкриватиме українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka.Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.Українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka – це одне із найяскравіших відкриттів цьогорічного Jazz Bez. Проект народився на початку 2016-го у Берліні, а вже у вересні 2017 року отримав перемогу на легендарному фестивалі етнічної експериментальної музики Creole - Global Music Contest.В основу музики, яку створює Leléka, покладено відомі народні пісні з України, що вдало поєднується з сучасним європейським джазом. Талант і сміливість в імпровізаціях, виконавський професіоналізм, помножені на неповторний український мелос, яким захоплюється весь світ, справляють на публіку магічне враження.Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.