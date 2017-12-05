вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka

На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka
Перший день XVIII міжнародного джазового фестивалю JAZZ BEZ відкриватиме українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka.

Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.

Українсько-німецький етно-джазовий бенд Leléka – це одне із найяскравіших відкриттів цьогорічного Jazz Bez. Проект народився на початку 2016-го у Берліні, а вже у вересні 2017 року отримав перемогу на легендарному фестивалі етнічної експериментальної музики Creole - Global Music Contest.

В основу музики, яку створює Leléka, покладено відомі народні пісні з України, що вдало поєднується з сучасним європейським джазом. Талант і сміливість в імпровізаціях, виконавський професіоналізм, помножені на неповторний український мелос, яким захоплюється весь світ, справляють на публіку магічне враження.

Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue, Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.

На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: джаз, музика, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики обіцяють пониження температури до -16° на заході
Сьогодні, 18:33
На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka
Сьогодні, 18:26
У селі під Луцьком заснували молодіжне християнське братство. ФОТО
Сьогодні, 18:17
У Луцьку розшукують кучерявих людей для проведення кінопоказу
Сьогодні, 18:10
У Луцьку відбувся українсько-польський форум
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
Лучан кличуть зігрітися джазом на фестивалі Лучан кличуть зігрітися джазом на фестивалі
23 листопад, 19:45
Повідомили, чим дивуватиме джазовий фестиваль у Луцьку Повідомили, чим дивуватиме джазовий фестиваль у Луцьку
05 грудень, 2017, 18:03
Ніно Катамадзе у Рівному завершила Art Jazz Cooperation-2012. ФОТО Ніно Катамадзе у Рівному завершила Art Jazz Cooperation-2012. ФОТО
03 вересень, 2012, 15:58
У Луцьку лунатимуть «Музичні діалоги» У Луцьку лунатимуть «Музичні діалоги»
10 жовтень, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики обіцяють пониження температури до -16° на заході
Сьогодні, 18:33
 0
На джазовий фестиваль у Луцьку «прилетить» Leléka
Сьогодні, 18:26
 0
У селі під Луцьком заснували молодіжне християнське братство. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
У Луцьку розшукують кучерявих людей для проведення кінопоказу
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку відбувся українсько-польський форум
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8