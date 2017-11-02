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Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*

Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*
Триває акція на житло у ЖК «Супернова», який зводить Будівельна компанія «Інвестор».

Йдеться про 2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у зданому будинку. Їх, до слова, залишилося всього декілька, - пише Перший.

Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень). Відтак, дотримавшись умов акції, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.

У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців.
Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*


Квартира у «Суперновій» – більше ніж просто квартира

Квартири у «Суперновій» продаються зі штукатуркою та чистовою стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.

Встановлені металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.

Гаряче водопостачання забезпечує двоконтурний газовий котел фірми «Bosch», а тепло – радіатори «Kermi».

Житловий комплекс «Супернова» має зручне розташування, межує з ботанічним садом. Тут затишно і тихо, з вікон відкриваються чудові краєвиди. Разом з тим – недалеко до центру Луцька.

Мешканці кожної квартири матимуть своє паркомісце. Біля будинків – озеленення. Прибудинкова територія викладена бруківкою.

Встигни придбати!
До слова, більшу частину двокімнатних квартир з акційною ціною вже розкупили – інформують у відділі продаж «Інвестора».

«Квартири у нас купляють дуже активно, у зданих будинках вільних лишилися одиниці. Ми шукаємо шляхи, щоб люди знайшли можливість придбати житло», – наголошує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*
Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*

Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:

096 030 20 10

095 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, реклама, квартири, продаж
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