Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*





Йдеться про 2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у зданому будинку. Їх, до слова, залишилося всього декілька, - пише



Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень). Відтак, дотримавшись умов акції, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.



У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців.





Квартира у «Суперновій» – більше ніж просто квартира



Квартири у «Суперновій» продаються зі штукатуркою та чистовою стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.



Встановлені металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.



Гаряче водопостачання забезпечує двоконтурний газовий котел фірми «Bosch», а тепло – радіатори «Kermi».



Житловий комплекс «Супернова» має зручне розташування, межує з ботанічним садом. Тут затишно і тихо, з вікон відкриваються чудові краєвиди. Разом з тим – недалеко до центру Луцька.



Мешканці кожної квартири матимуть своє паркомісце. Біля будинків – озеленення. Прибудинкова територія викладена бруківкою.



Встигни придбати!

До слова, більшу частину двокімнатних квартир з акційною ціною вже розкупили – інформують у відділі продаж «Інвестора».



«Квартири у нас купляють дуже активно, у зданих будинках вільних лишилися одиниці. Ми шукаємо шляхи, щоб люди знайшли можливість придбати житло», – наголошує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:



096 030 20 10



095 030 20 10



або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor

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