Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*
Сьогодні, 09:43
Триває акція на житло у ЖК «Супернова», який зводить Будівельна компанія «Інвестор».
Йдеться про 2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у зданому будинку. Їх, до слова, залишилося всього декілька, - пише Перший.
Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень). Відтак, дотримавшись умов акції, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.
У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців.
Квартира у «Суперновій» – більше ніж просто квартира
Квартири у «Суперновій» продаються зі штукатуркою та чистовою стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
Встановлені металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.
Гаряче водопостачання забезпечує двоконтурний газовий котел фірми «Bosch», а тепло – радіатори «Kermi».
Житловий комплекс «Супернова» має зручне розташування, межує з ботанічним садом. Тут затишно і тихо, з вікон відкриваються чудові краєвиди. Разом з тим – недалеко до центру Луцька.
Мешканці кожної квартири матимуть своє паркомісце. Біля будинків – озеленення. Прибудинкова територія викладена бруківкою.
Встигни придбати!
До слова, більшу частину двокімнатних квартир з акційною ціною вже розкупили – інформують у відділі продаж «Інвестора».
«Квартири у нас купляють дуже активно, у зданих будинках вільних лишилися одиниці. Ми шукаємо шляхи, щоб люди знайшли можливість придбати житло», – наголошує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться про 2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у зданому будинку. Їх, до слова, залишилося всього декілька, - пише Перший.
Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень). Відтак, дотримавшись умов акції, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.
У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців.
Квартира у «Суперновій» – більше ніж просто квартира
Квартири у «Суперновій» продаються зі штукатуркою та чистовою стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
Встановлені металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.
Гаряче водопостачання забезпечує двоконтурний газовий котел фірми «Bosch», а тепло – радіатори «Kermi».
Житловий комплекс «Супернова» має зручне розташування, межує з ботанічним садом. Тут затишно і тихо, з вікон відкриваються чудові краєвиди. Разом з тим – недалеко до центру Луцька.
Мешканці кожної квартири матимуть своє паркомісце. Біля будинків – озеленення. Прибудинкова територія викладена бруківкою.
Встигни придбати!
До слова, більшу частину двокімнатних квартир з акційною ціною вже розкупили – інформують у відділі продаж «Інвестора».
«Квартири у нас купляють дуже активно, у зданих будинках вільних лишилися одиниці. Ми шукаємо шляхи, щоб люди знайшли можливість придбати житло», – наголошує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Щоб придбати житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для луцьких прикордонників куплять безпілотників на 7 мільйонів
Сьогодні, 09:51
Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*
Сьогодні, 09:43
У Києві горіла будівля Мінфіну
Сьогодні, 09:28
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 09:21
У Луцьку вночі викрали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 09:05
Медіа