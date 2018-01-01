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У Луцьку розкажуть, коли вирішиться проблема з «бляхами»

У Луцьку розкажуть, коли вирішиться проблема з «бляхами»
На луцькому ток-шоу Протилежний погляд" говоритимуть про масштабні протести власників авто на єврономерах.

"Про палаючі шини, мітинги та черги на кордоні, про новий закон щодо зниження вартості розмитнення автомобілів та все, що потрібно знати про нові правила розмитнення, дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 30 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 2 грудня о 19:00", - зазначили автори проекту.

Гості програми: Іван Мирка, керівник Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та Сергій Чуріков, голова Волинської обласної організації партії "Громадянська позиція".



У Луцьку розкажуть, коли вирішиться проблема з «бляхами»

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Теги: бляхи, протест
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