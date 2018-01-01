У Луцьку розкажуть, коли вирішиться проблема з «бляхами»





"Про палаючі шини, мітинги та черги на кордоні, про новий закон щодо зниження вартості розмитнення автомобілів та все, що потрібно знати про нові правила розмитнення, дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 30 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 2 грудня о 19:00", - зазначили автори проекту.



Гості програми: Іван Мирка, керівник Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та Сергій Чуріков, голова Волинської обласної організації партії "Громадянська позиція".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На луцькому ток-шоу Протилежний погляд" говоритимуть про масштабні протести власників авто на єврономерах."Про палаючі шини, мітинги та черги на кордоні, про новий закон щодо зниження вартості розмитнення автомобілів та все, що потрібно знати про нові правила розмитнення, дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 30 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 2 грудня о 19:00", - зазначили автори проекту.Гості програми:, керівник Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та, голова Волинської обласної організації партії "Громадянська позиція".

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