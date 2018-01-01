У Луцьку викрили «ліву» заправку

У Луцьку припинили діяльність незаконної АЗС.Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у розслідуваному Луцьким відділом поліції кримінальному провадженні про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України), - повідомили у прес-службі прокуратури області.У рамках розслідування правоохоронці провели слідчі дії, в ході яких виявили факт нелегальної реалізації нафтопродуктів у обласному центрі Волині.У місці незаконної реалізації виявили 2 пульти управління паливно-роздавальними колонками, пристрої для заправки транспортних засобів, понад 700 л дизельного палива, грошові кошти, відомість на відпуск нафтопродуктів, талони на дизельне паливо та інші документи, які стосуються діяльності нелегальної АЗС.Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.