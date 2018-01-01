У Луцьку викрили «ліву» заправку
Сьогодні, 15:18
У Луцьку припинили діяльність незаконної АЗС.
Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у розслідуваному Луцьким відділом поліції кримінальному провадженні про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України), - повідомили у прес-службі прокуратури області.
У рамках розслідування правоохоронці провели слідчі дії, в ході яких виявили факт нелегальної реалізації нафтопродуктів у обласному центрі Волині.
У місці незаконної реалізації виявили 2 пульти управління паливно-роздавальними колонками, пристрої для заправки транспортних засобів, понад 700 л дизельного палива, грошові кошти, відомість на відпуск нафтопродуктів, талони на дизельне паливо та інші документи, які стосуються діяльності нелегальної АЗС.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
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Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у розслідуваному Луцьким відділом поліції кримінальному провадженні про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України), - повідомили у прес-службі прокуратури області.
У рамках розслідування правоохоронці провели слідчі дії, в ході яких виявили факт нелегальної реалізації нафтопродуктів у обласному центрі Волині.
У місці незаконної реалізації виявили 2 пульти управління паливно-роздавальними колонками, пристрої для заправки транспортних засобів, понад 700 л дизельного палива, грошові кошти, відомість на відпуск нафтопродуктів, талони на дизельне паливо та інші документи, які стосуються діяльності нелегальної АЗС.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку викрили «ліву» заправку
Сьогодні, 15:18
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