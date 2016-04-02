На Волині хочуть перейменувати село





Плани на 4-7 грудня опублікували на офіційному сайті парламенту, - пише



Зокрема нардепи будуть вирішувати, чи перейменовувати село Островки Маневицького району Волинської області на село Острови.



З відповідним проханням звернулася до Верховної Ради Волинська облрада.



Як йдеться у пояснювальній записці, перейменування села Островки ініційовано його жителями у зв’язку з необхідністю усунення розбіжностей у вживанні назви цього населеного пункту відповідно до офіційного обліку та на місцевому рівні. Як свідчить інформація, надана Рудниківською сільською радою Маневицького району Волинської області, при оформленні офіційних документів використовується назва «Острови».



За інформацією державного архіву Волинської області, упродовж 1906-1960-х років село Островки іменувалося як Острови. Крім того, за даними адміністративно-територіального обліку України, у 1946 році у Колківському районі обліковувалася Острівська сільська рада з адміністративним центром у селі Острови (довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ», К., 1947, стор. 60). У ході державного районування у 1950-1960-х роках було змінено адміністративне підпорядкування та назву зазначеного населеного пункту. Відтак Інститут української мови НАН України вважає доцільним перейменування села Островки на село Острови, оскільки це сприятиме поверненню населеному пункту його історичної назви та відповідатиме правилам українського правопису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада цього тижня може розглянути проект постанови про перейменування села на Волині.Плани на 4-7 грудня опублікували на офіційному сайті парламенту, - пише Конкурент Зокрема нардепи будуть вирішувати, чи перейменовувати село Островки Маневицького району Волинської області на село Острови.З відповідним проханням звернулася до Верховної Ради Волинська облрада.Як йдеться у пояснювальній записці, перейменування села Островки ініційовано його жителями у зв’язку з необхідністю усунення розбіжностей у вживанні назви цього населеного пункту відповідно до офіційного обліку та на місцевому рівні. Як свідчить інформація, надана Рудниківською сільською радою Маневицького району Волинської області, при оформленні офіційних документів використовується назва «Острови».За інформацією державного архіву Волинської області, упродовж 1906-1960-х років село Островки іменувалося як Острови. Крім того, за даними адміністративно-територіального обліку України, у 1946 році у Колківському районі обліковувалася Острівська сільська рада з адміністративним центром у селі Острови (довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ», К., 1947, стор. 60). У ході державного районування у 1950-1960-х роках було змінено адміністративне підпорядкування та назву зазначеного населеного пункту. Відтак Інститут української мови НАН України вважає доцільним перейменування села Островки на село Острови, оскільки це сприятиме поверненню населеному пункту його історичної назви та відповідатиме правилам українського правопису.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію