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У «Промені» відбудеться виставка «У боротьбі за незалежність»*

У «Промені» відбудеться виставка «У боротьбі за незалежність»*
6 грудня, до Дня збройних сил Україні у Розважальному центрі «Промінь» в арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі, відбудеться виставка робіт художниці Олени Звягінцевої під назвою «У боротьбі за незалежність».

Це буде серія портретів на історичну тематику, періоду від Київської Русі, епохи Середньовіччя, козацької доби. На портретах зображені українські воїни, які боролись за Українську Державу, її незалежність. Характери своїх сучасників, художниця втілювала в історичних образах, портретах козаків та лицарів.

6 грудня, арт-простір «Коридор», 3-й поверх, РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Довідково:

Звягінцева Олена Миколаївна народилась у 1989 році в м. Львів. Художниця живе і працює на Волині. Навчалася на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчог мистецтва у луцькому СНУ.
Провела вже близько 50 виставок, включаючи персональні, республіканські та Міжнародні проекти. Улюбленим жанром живопису є портрет. Особливу увагу художниця надає історичним образам, цікавиться Історією Давнього світу, епохи Середньовіччя, Історією України, зокрема доби козаччини.

Деякі картини знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Великобританії, США.
У «Промені» відбудеться виставка «У боротьбі за незалежність»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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