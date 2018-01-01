Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля





Патрульні, які прибули на місце події, були вражені байдужістю і нелюдським ставленням батьків до свого малюка, - пише



Сусіди вже не могли слухати, як плаче дитина, тому викликали швидку і поліцію. Вони розповіли, що малюк не має належного догляду, постійно голодний.



Його 27-річний батько зловживає алкоголем, не працює, б'є дитину за те, що вона кричить. Його 18-річна дружина теж не може впоратися з малюком.



Поліцейські побачили, що дитина виснажена і має травму ноги. Лікарі зазначили, що попередньо це може бути перелом або вивих. Батько мав ознаки алкогольного сп'яніння і зізнався в тому, що така травма у дитини вже більше двох тижнів.



Викликати лікарів батьки просто не захотіли. Лікарі хлопчика госпіталізували. Інспектори ж викликали слідчо-оперативну групу та ювенальну превенцію, щоб ті зафіксували факт неналежного виконання батьківських обов'язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі на лінію "102" зателефонувала мешканка багатоповерхового житлового будинку по вулиці Леоніда Жебунєва і повідомила, що її п'яний сусід б'є свою 8-місячну дитину і ймовірно зламав їй ногу.Патрульні, які прибули на місце події, були вражені байдужістю і нелюдським ставленням батьків до свого малюка, - пише Уніан Сусіди вже не могли слухати, як плаче дитина, тому викликали швидку і поліцію. Вони розповіли, що малюк не має належного догляду, постійно голодний.Його 27-річний батько зловживає алкоголем, не працює, б'є дитину за те, що вона кричить. Його 18-річна дружина теж не може впоратися з малюком.Поліцейські побачили, що дитина виснажена і має травму ноги. Лікарі зазначили, що попередньо це може бути перелом або вивих. Батько мав ознаки алкогольного сп'яніння і зізнався в тому, що така травма у дитини вже більше двох тижнів.Викликати лікарів батьки просто не захотіли. Лікарі хлопчика госпіталізували. Інспектори ж викликали слідчо-оперативну групу та ювенальну превенцію, щоб ті зафіксували факт неналежного виконання батьківських обов'язків.

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