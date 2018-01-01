вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля

Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля
У Дніпрі на лінію "102" зателефонувала мешканка багатоповерхового житлового будинку по вулиці Леоніда Жебунєва і повідомила, що її п'яний сусід б'є свою 8-місячну дитину і ймовірно зламав їй ногу.

Патрульні, які прибули на місце події, були вражені байдужістю і нелюдським ставленням батьків до свого малюка, - пише Уніан.

Сусіди вже не могли слухати, як плаче дитина, тому викликали швидку і поліцію. Вони розповіли, що малюк не має належного догляду, постійно голодний.

Його 27-річний батько зловживає алкоголем, не працює, б'є дитину за те, що вона кричить. Його 18-річна дружина теж не може впоратися з малюком.

Поліцейські побачили, що дитина виснажена і має травму ноги. Лікарі зазначили, що попередньо це може бути перелом або вивих. Батько мав ознаки алкогольного сп'яніння і зізнався в тому, що така травма у дитини вже більше двох тижнів.

Викликати лікарів батьки просто не захотіли. Лікарі хлопчика госпіталізували. Інспектори ж викликали слідчо-оперативну групу та ювенальну превенцію, щоб ті зафіксували факт неналежного виконання батьківських обов'язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кримінал, діти, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв
Сьогодні, 15:01
У Луцьку зник студент з Африки
Сьогодні, 14:52
Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля
Сьогодні, 14:40
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Сьогодні, 14:30
Маємо передумови для розірвання договору про дружбу з РФ, – Ігор Лапін
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Спланована провокація дорослих, - директор Рожищенського притулку про скандал. ВІДЕО Спланована провокація дорослих, - директор Рожищенського притулку про скандал. ВІДЕО
12 жовтень, 17:39
Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми
09 жовтень, 12:39
Школяр, який проштрикнув легені вчительці, малював криваві малюнки Школяр, який проштрикнув легені вчительці, малював криваві малюнки
12 вересень, 15:35
Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр
11 вересень, 18:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв
Сьогодні, 15:01
 0
У Луцьку зник студент з Африки
Сьогодні, 14:52
 0
Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля
Сьогодні, 14:40
 0
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Сьогодні, 14:30
 0
Маємо передумови для розірвання договору про дружбу з РФ, – Ігор Лапін
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8