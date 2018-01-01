Скільки волиняни боргують за комуналку

На кінець жовтня волиняни заборгували 363,0 млн.грн за постачання природного газу.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.На кінець жовтня 2018р. волиняни заборгували 363,0 млн.грн за постачання природного газу, 53,7 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 27,6 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,2 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,9 млн.грн – за вивезення побутових відходів, 76,3 млн.грн – за постачання електричної енергії.Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням постачання електричної енергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у жовтні 2018р. становили 874,0 грн.Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976, у січні–жовтні 2018р. з населенням було укладено 480 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 2542,8 тис.грн.Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 2037,1 тис.грн.