У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком





"Про вплив воєнного стану на Волинську область та на роботу західних державних кордонів, про втілення реформи децентралізації та майбутні вибори до ОТГ, про співпрацю із обласною радою та про перспективний план розвитку Волині", - повідомили автори проекту.



Прямий ефір суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 7 грудня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 9 грудня о 19:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко - у великому інтерв’ю в програмі "Протилежний Погляд LIVE"."Про вплив воєнного стану на Волинську область та на роботу західних державних кордонів, про втілення реформи децентралізації та майбутні вибори до ОТГ, про співпрацю із обласною радою та про перспективний план розвитку Волині", - повідомили автори проекту.Прямий ефір суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 7 грудня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 9 грудня о 19:00.

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