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У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком

У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко - у великому інтерв’ю в програмі "Протилежний Погляд LIVE".

"Про вплив воєнного стану на Волинську область та на роботу західних державних кордонів, про втілення реформи децентралізації та майбутні вибори до ОТГ, про співпрацю із обласною радою та про перспективний план розвитку Волині", - повідомили автори проекту.

Прямий ефір суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 7 грудня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 9 грудня о 19:00.


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Теги: Протилежний погляд
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