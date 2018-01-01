Де активно відпочити, коли за вікном -5?*

В одному місці - три види відпочинку. Це абсолютно можливо, якщо ви прийшли в George's Club. Він розташований на третьому поверсі РЦ "Промінь".Тут все як в казці: наліво підеш - в більярд попадеш, направо підеш - в боулінг попадеш, а прямо підеш - в караоке попадеш.Але не важливо, що обираєте ви, адже в закладі діють єдині стандарти смачної кухні та якісного сервісу.На вихідних рекомендуємо бронювати столи та доріжки.