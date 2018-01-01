Де активно відпочити, коли за вікном -5?*
Сьогодні, 19:33
В одному місці - три види відпочинку. Це абсолютно можливо, якщо ви прийшли в George's Club. Він розташований на третьому поверсі РЦ "Промінь".
Тут все як в казці: наліво підеш - в більярд попадеш, направо підеш - в боулінг попадеш, а прямо підеш - в караоке попадеш.
Але не важливо, що обираєте ви, адже в закладі діють єдині стандарти смачної кухні та якісного сервісу.
На вихідних рекомендуємо бронювати столи та доріжки.
Restaurant & karaoke:
+380 (50) 490 77 14
Bowling:
+380 (50) 490 77 13
Billiards:
+380 (50) 490 77 12
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Тут все як в казці: наліво підеш - в більярд попадеш, направо підеш - в боулінг попадеш, а прямо підеш - в караоке попадеш.
Але не важливо, що обираєте ви, адже в закладі діють єдині стандарти смачної кухні та якісного сервісу.
На вихідних рекомендуємо бронювати столи та доріжки.
Restaurant & karaoke:
+380 (50) 490 77 14
Bowling:
+380 (50) 490 77 13
Billiards:
+380 (50) 490 77 12
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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