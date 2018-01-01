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Де активно відпочити, коли за вікном -5?*

Де активно відпочити, коли за вікном -5?*
В одному місці - три види відпочинку. Це абсолютно можливо, якщо ви прийшли в George's Club. Він розташований на третьому поверсі РЦ "Промінь".

Тут все як в казці: наліво підеш - в більярд попадеш, направо підеш - в боулінг попадеш, а прямо підеш - в караоке попадеш.

Але не важливо, що обираєте ви, адже в закладі діють єдині стандарти смачної кухні та якісного сервісу.

На вихідних рекомендуємо бронювати столи та доріжки.

Restaurant & karaoke:
+380 (50) 490 77 14
Bowling:
+380 (50) 490 77 13
Billiards:
+380 (50) 490 77 12

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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