У Луцьку виступить легенда світового джазу
Сьогодні, 13:53
У Луцьку виступить легенда світового джазу Silhouette and Vinx.
Насолодитися чудовими ритмами охочі зможуть 15 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.
Vinx, безумовно, найочікуваніша зірка цьогорічного Jazz Bez та один із найбільш обдарованих вокалістів-імпровізаторів сучасності, - повідомили організатори.
Один перелік його колаборацій викликає захоплення та священний трепет: Sting, Stevie Wonder, B.B. King, Herbie Hancock, Cassandra Wilson, Lou Reed, Kenny G, Sheryl Crow, Taj Mahal, Zap Mama… І цей перелік можна продовжувати рядом не менш знакових в історії світової музики імен.
Його неперевершений спів Al Jarreau назвав запорукою безпечного майбутнього вокальної джазової імпровізації. Складні багатошарові мелодії, унікальний тембр і барабан, із яким Vinx нерозлучний, роблять цього виконавця справді впізнаваним і особливим. Шоу Silhouette and Vinx — це витримана суміш джазу, фанку, bossa nova та блюзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Насолодитися чудовими ритмами охочі зможуть 15 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.
Vinx, безумовно, найочікуваніша зірка цьогорічного Jazz Bez та один із найбільш обдарованих вокалістів-імпровізаторів сучасності, - повідомили організатори.
Один перелік його колаборацій викликає захоплення та священний трепет: Sting, Stevie Wonder, B.B. King, Herbie Hancock, Cassandra Wilson, Lou Reed, Kenny G, Sheryl Crow, Taj Mahal, Zap Mama… І цей перелік можна продовжувати рядом не менш знакових в історії світової музики імен.
Його неперевершений спів Al Jarreau назвав запорукою безпечного майбутнього вокальної джазової імпровізації. Складні багатошарові мелодії, унікальний тембр і барабан, із яким Vinx нерозлучний, роблять цього виконавця справді впізнаваним і особливим. Шоу Silhouette and Vinx — це витримана суміш джазу, фанку, bossa nova та блюзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські та білоруські школярі перевіряли воду у Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
Як взимку у волинських лісах підгодовують диких звірів. ФОТО
Сьогодні, 14:27
У Луцьку виступить легенда світового джазу
Сьогодні, 13:53
Українські виробники знизили ціни на м’ясо
Сьогодні, 13:29
Медіа