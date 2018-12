У Луцьку виступить легенда світового джазу Silhouette and Vinx.Насолодитися чудовими ритмами охочі зможуть 15 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.Vinx, безумовно, найочікуваніша зірка цьогорічного Jazz Bez та один із найбільш обдарованих вокалістів-імпровізаторів сучасності, - повідомили організатори.Один перелік його колаборацій викликає захоплення та священний трепет: Sting, Stevie Wonder, B.B. King, Herbie Hancock, Cassandra Wilson, Lou Reed, Kenny G, Sheryl Crow, Taj Mahal, Zap Mama… І цей перелік можна продовжувати рядом не менш знакових в історії світової музики імен.Його неперевершений спів Al Jarreau назвав запорукою безпечного майбутнього вокальної джазової імпровізації. Складні багатошарові мелодії, унікальний тембр і барабан, із яким Vinx нерозлучний, роблять цього виконавця справді впізнаваним і особливим. Шоу Silhouette and Vinx — це витримана суміш джазу, фанку, bossa nova та блюзу.