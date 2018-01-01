Частина лучан через борги може залишитися без води на новорічні свята
Сьогодні, 11:52
Боржники КП «Луцькводоканал» ризикують лишитися без води у період свят.
Зазначають, що у Луцьку є певні будинки, де дуже велика заборгованість за воду, - інформує КП «Луцькводоканал».
На сьогодні усі вони перебувають у списках боржників, які отримають останнє попередження щодо необхідності проведення розрахунків і оплати. Якщо ж споживачі не дослухаються до попередження і не погасять заборгованості до 22 грудня, то окремі з них ризикують провести новорічні свята із обмеженими послугами водопостачання або водовідведення.
"КП «Луцькводоканал» залишає за собою право провести відключення водопостачання та водовідведення усім боржникам без додаткових попереджень в будь-який момент у новому році", - йдеться у повдомлені.
До прикладу, у будинку по вул. Даньшина, 1, мешканці заборгували найбільшу суму – 149 391,68 грн. Доволі значну суму заборгованості оплатили мешканці будинку по вул. Грабовського, 7, де заборгованість становила 86 703 грн, а сьогодні вона становить лише 28 796 грн. Мешканці вул. Г.Артемовського, 23, де заборгованість становила 15 790 грн, на сьогодні боргують 9 605 грн.
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Зазначають, що у Луцьку є певні будинки, де дуже велика заборгованість за воду, - інформує КП «Луцькводоканал».
На сьогодні усі вони перебувають у списках боржників, які отримають останнє попередження щодо необхідності проведення розрахунків і оплати. Якщо ж споживачі не дослухаються до попередження і не погасять заборгованості до 22 грудня, то окремі з них ризикують провести новорічні свята із обмеженими послугами водопостачання або водовідведення.
"КП «Луцькводоканал» залишає за собою право провести відключення водопостачання та водовідведення усім боржникам без додаткових попереджень в будь-який момент у новому році", - йдеться у повдомлені.
До прикладу, у будинку по вул. Даньшина, 1, мешканці заборгували найбільшу суму – 149 391,68 грн. Доволі значну суму заборгованості оплатили мешканці будинку по вул. Грабовського, 7, де заборгованість становила 86 703 грн, а сьогодні вона становить лише 28 796 грн. Мешканці вул. Г.Артемовського, 23, де заборгованість становила 15 790 грн, на сьогодні боргують 9 605 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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