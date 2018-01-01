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У Луцьку презентують книгу про бурштинову лихоманку

У Луцьку презентують книгу про бурштинову лихоманку
Лучан кличуть на зустріч із автором книги "Бурштин" - Василем Тибелем, що відбудеться у Книгарні Є.

"Чому відбувається бурштинова лихоманка на Заході України? Які надприродні сили задіяні у цьому кривавому бізнесі? Та що, окрім наживи, штовхає людей до нелегального видобутку «сонячного каменя»? Що залишиться в остачі, якщо відкинути від цього явища політику та гроші? У книзі «Бурштин» Василь Тибель шукає відповіді на ці та інші питання і доходить неочікуваного висновку", - повідомили організатори.

Захопливий роман, відзначений премією міжнародного конкурсу «Коронація слова» (2018), — чи не найперша в українській літературі спроба поглянути на бурштинову проблему на Поліссі в людському, а не політичному вимірі.

Бурштин – це віртуозно збудований сюжет, що обертається навколо «сонячного каменя», органічне використання народної демонології та відчутний зв’язок із наївним мистецтвом.

Зустріч відбудеться у Книгарні Є, що на вулиці Лесі Українки, 30, 14 грудня о 18:00.

У Луцьку презентують книгу про бурштинову лихоманку

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Теги: література, презентація
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