Прочани з Волині поїдуть до Києва на молитву за об’єднання церкви
Сьогодні, 08:11
Волиняни візьмуть участь у молитві, яка відбудеться в Києві в день об’єднавчого Собору православної церкви.
Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.
У день проведення об’єднавчого Собору Православної Церкви в Україні 15 грудня на Софіївській площі у столиці проведуть молитву, в якій візьмуть участь прочани з Волині.
«Єпархіальний паломницький центр «Україна» запрошує вірних зголоситися на поїздку. Виїзд о 00.00 з 14 на 15 грудня», - йдеться у поівдомленні.
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Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.
У день проведення об’єднавчого Собору Православної Церкви в Україні 15 грудня на Софіївській площі у столиці проведуть молитву, в якій візьмуть участь прочани з Волині.
«Єпархіальний паломницький центр «Україна» запрошує вірних зголоситися на поїздку. Виїзд о 00.00 з 14 на 15 грудня», - йдеться у поівдомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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