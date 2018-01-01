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Прочани з Волині поїдуть до Києва на молитву за об’єднання церкви

Прочани з Волині поїдуть до Києва на молитву за об’єднання церкви
Волиняни візьмуть участь у молитві, яка відбудеться в Києві в день об’єднавчого Собору православної церкви.

Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.

У день проведення об’єднавчого Собору Православної Церкви в Україні 15 грудня на Софіївській площі у столиці проведуть молитву, в якій візьмуть участь прочани з Волині.

«Єпархіальний паломницький центр «Україна» запрошує вірних зголоситися на поїздку. Виїзд о 00.00 з 14 на 15 грудня», - йдеться у поівдомленні.


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Теги: томос, Україна
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