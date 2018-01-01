вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гройсмана проситимуть звільнити очільника управління держпраці Волині

Гройсмана проситимуть звільнити очільника управління держпраці Волині
Голова волинської облдержадміністрації готує звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо звільнення начальника управління держпраці у Волинській області Ростислава Стаська.

Про це йшлося під час наради щодо діяльності ДП «Волиньторф», повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.

На переконання Олександра Савченка, на підприємстві «Волиньторф» виявили чимало порушень. Значна частина зауважень стосується виробничої діяльності підприємства. Зокрема, перевірка технічної оснащеності виробничих потужностей свідчить про зношеність технологічного обладнання на 70-80%.

Про це було наголошено на квітневій нараді облдержадміністрації. До слова, прийшовши на посаду голова ОДА, здійснив 24 квітня 2018 року робочий візит на підприємство ДП «Волиньторф», за результатами якого дав відповідні доручення, які виконані не були. Зокрема, під час візиту відзначив жахливі умови праці та старе обладнання.

«Спроба ОДА організувати перевірку на той час провалилася через звинувачення у політичній нетолерантності. Це було 26 квітня в Річницю Чорнобильської катастрофи, де ми почули запевнення в усуненні недоліків. Після цього на заводі ДП «Волиньторф» таки сталася трагедія: тяжко травмовано робітника», - розповів голова ОДА.

Тож Савченко проситиме Гройсмана звільнити Ростислава Стаська. До того ж, підготує звернення і щодо звільнення із займаної посади генерального директора ДП «Волиньторф» Івана Киричика та ініціює перевірки задля того, аби зробити роботу підприємства прозорою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кадри, Олександр Савченко, Волиньторф, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулись вантажівка і Ford
Сьогодні, 12:28
На Волині в аварії буса склало вдвоє. ФОТО
Сьогодні, 12:28
Гройсмана проситимуть звільнити очільника управління держпраці Волині
Сьогодні, 12:08
Волинянка Майя Москвич увійшла в ТОП-30 молодих лідерів України
Сьогодні, 12:07
Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Допомогти, а не закрити: Савченко ініціює перевірки на «Волиньторфі» Допомогти, а не закрити: Савченко ініціює перевірки на «Волиньторфі»
Сьогодні, 11:09
Відтік кадрів: волинські газовики звільняються через низькі зарплати Відтік кадрів: волинські газовики звільняються через низькі зарплати
27 вересень, 10:29
Голову Луцької РДА звільнив Порошенко Голову Луцької РДА звільнив Порошенко
28 серпень, 15:14
Не бурштином єдиним: чому Савченко їздив у Маневичі Не бурштином єдиним: чому Савченко їздив у Маневичі
25 квітень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: через туман і ожеледицю авто перевернулося догори дриґом. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
У довірливих волинян двоє шахраїв видурили 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:53
 0
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
Сьогодні, 12:45
 0
Поліція зловила 18-річного лучанина, який крав у перехожих телефони
Сьогодні, 12:45
 0
Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8