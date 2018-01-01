Гройсмана проситимуть звільнити очільника управління держпраці Волині

Голова волинської облдержадміністрації готує звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо звільнення начальника управління держпраці у Волинській областіПро це йшлося під час наради щодо діяльності ДП «Волиньторф», повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.На переконання, на підприємстві «Волиньторф» виявили чимало порушень. Значна частина зауважень стосується виробничої діяльності підприємства. Зокрема, перевірка технічної оснащеності виробничих потужностей свідчить про зношеність технологічного обладнання на 70-80%.Про це було наголошено на квітневій нараді облдержадміністрації. До слова, прийшовши на посаду голова ОДА, здійснив 24 квітня 2018 року робочий візит на підприємство ДП «Волиньторф», за результатами якого дав відповідні доручення, які виконані не були. Зокрема, під час візиту відзначив жахливі умови праці та старе обладнання.«Спроба ОДА організувати перевірку на той час провалилася через звинувачення у політичній нетолерантності. Це було 26 квітня в Річницю Чорнобильської катастрофи, де ми почули запевнення в усуненні недоліків. Після цього на заводі ДП «Волиньторф» таки сталася трагедія: тяжко травмовано робітника», - розповів голова ОДА.Тож Савченко проситиме Гройсмана звільнити Ростислава Стаська. До того ж, підготує звернення і щодо звільнення із займаної посади генерального директора ДП «Волиньторф»та ініціює перевірки задля того, аби зробити роботу підприємства прозорою.