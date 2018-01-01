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На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей

На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей
У селі Тростянець Ківерцівського району освятили капличку-купальню для хрещення діток.

На чин освячення, яке з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, очолював декан Ківерцівського деканату о. Іван Семенюк, якому співслужили настоятель місцевого храму о. Сергій Ледвовк, о. Юрій Трокун, о. Євген Рудь, та о. Василь Довбуш прийшло багато дітей, - пише Волинь-нова.

Також на цьому дійстві були присутні сільський голова Олександр Ковальчук, голова Ківерцівської держадміністрації Валерій Ткачук, та його заступник Яна Церкевич.

"У своєму слові о. Іван звертаючись до присутніх, сказав: "Кожна дитина, яка народжується буде принесена сюди щоб прийняти перші святі таїнства Хрещення і Миропомазання. Хто не народиться від води і Духа Святого, той не може увійти в Царство небесне. Благодать Духа Святого сходить під час таїнства Миропомазання." А також закликав на кожного Боже благословення", - йдеться у матеріалі.

На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей
На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей
На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей
На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей

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Теги: церква, освячення
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