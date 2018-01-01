Марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 19:30
Грудень-час подарунків, поспішайте на марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity» у магазинах:
«Фокстрот», 2 поверх: до -50% на подарунки до Дня Святого Миколая.
«W.E.», 2 поверх: -30% на весь чек при покупці 2-х речей.
«Calzado», 2 поверх: до -40% на осінню колекцію.
«Ліга Спорт», 2 поверх: -30% на другу річ у чеку.
«Megasport», 2 поверх: отримайте 2500 бонусів за 500 гривень у чеку.
«ССС», 2 поверх: до -70% на осінню та зимову колекцію.
«Oodji», 2 поверх: діє знижка до -50%.
«Pierre Cardin», 1 поверх: знижки до -50%.
«Claire`s», 1 поверх: діє знижка до -75%.
«Arber», 1 поверх: знижки до -50%
«Olko», 1 поверх: до -50%.
«Pako Lorente», 1 поверх: діє знижка до -30%
«Columbia», 1 поверх: діє -30% на другу річ в чеку.
«Срібний світ», 1 поверх: знижка -42% на все.
«Tom Tailor», 1 поверх: на жіночу колекцію -50% на другу річ в чеку.
«Medicine», 1 поверх: на першу річ у чеку -10%, а на другу – 20%.
«Intertop», 1 поверх: до -30%. Міжсезонний розпродаж.
«Imperial», 1 поверх: -30% на все.
«Colin`s», 1 поверх: 2 пари джинсів купуй та отримуй 350 гривень.
«Pink», 1 поверх: знижки до -70%.
«Tally Weijl», 1 поверх: знижки до -50%.
«Jasmine», 1 поверх: знижки до -33%.
«Irene Bukur», 1 поверх: знижки до – 40%.
Період дії знижок обмежений, тому поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!
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«Фокстрот», 2 поверх: до -50% на подарунки до Дня Святого Миколая.
«W.E.», 2 поверх: -30% на весь чек при покупці 2-х речей.
«Calzado», 2 поверх: до -40% на осінню колекцію.
«Ліга Спорт», 2 поверх: -30% на другу річ у чеку.
«Megasport», 2 поверх: отримайте 2500 бонусів за 500 гривень у чеку.
«ССС», 2 поверх: до -70% на осінню та зимову колекцію.
«Oodji», 2 поверх: діє знижка до -50%.
«Pierre Cardin», 1 поверх: знижки до -50%.
«Claire`s», 1 поверх: діє знижка до -75%.
«Arber», 1 поверх: знижки до -50%
«Olko», 1 поверх: до -50%.
«Pako Lorente», 1 поверх: діє знижка до -30%
«Columbia», 1 поверх: діє -30% на другу річ в чеку.
«Срібний світ», 1 поверх: знижка -42% на все.
«Tom Tailor», 1 поверх: на жіночу колекцію -50% на другу річ в чеку.
«Medicine», 1 поверх: на першу річ у чеку -10%, а на другу – 20%.
«Intertop», 1 поверх: до -30%. Міжсезонний розпродаж.
«Imperial», 1 поверх: -30% на все.
«Colin`s», 1 поверх: 2 пари джинсів купуй та отримуй 350 гривень.
«Pink», 1 поверх: знижки до -70%.
«Tally Weijl», 1 поверх: знижки до -50%.
«Jasmine», 1 поверх: знижки до -33%.
«Irene Bukur», 1 поверх: знижки до – 40%.
Період дії знижок обмежений, тому поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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