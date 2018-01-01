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Марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity»*

Марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity»*
Грудень-час подарунків, поспішайте на марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity» у магазинах:

«Фокстрот», 2 поверх: до -50% на подарунки до Дня Святого Миколая.

«W.E.», 2 поверх: -30% на весь чек при покупці 2-х речей.

«Calzado», 2 поверх: до -40% на осінню колекцію.

«Ліга Спорт», 2 поверх: -30% на другу річ у чеку.

«Megasport», 2 поверх: отримайте 2500 бонусів за 500 гривень у чеку.

«ССС», 2 поверх: до -70% на осінню та зимову колекцію.

«Oodji», 2 поверх: діє знижка до -50%.

«Pierre Cardin», 1 поверх: знижки до -50%.

«Claire`s», 1 поверх: діє знижка до -75%.

«Arber», 1 поверх: знижки до -50%

«Olko», 1 поверх: до -50%.

«Pako Lorente», 1 поверх: діє знижка до -30%

«Columbia», 1 поверх: діє -30% на другу річ в чеку.

«Срібний світ», 1 поверх: знижка -42% на все.

«Tom Tailor», 1 поверх: на жіночу колекцію -50% на другу річ в чеку.

«Medicine», 1 поверх: на першу річ у чеку -10%, а на другу – 20%.

«Intertop», 1 поверх: до -30%. Міжсезонний розпродаж.

«Imperial», 1 поверх: -30% на все.

«Colin`s», 1 поверх: 2 пари джинсів купуй та отримуй 350 гривень.

«Pink», 1 поверх: знижки до -70%.

«Tally Weijl», 1 поверх: знижки до -50%.

«Jasmine», 1 поверх: знижки до -33%.

«Irene Bukur», 1 поверх: знижки до – 40%.

Період дії знижок обмежений, тому поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!
Марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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