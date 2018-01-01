Грудень-час подарунків, поспішайте на марафон передноворічних знижок у ТРЦ «ПортCity» у магазинах:«Фокстрот», 2 поверх: до -50% на подарунки до Дня Святого Миколая.«W.E.», 2 поверх: -30% на весь чек при покупці 2-х речей.«Calzado», 2 поверх: до -40% на осінню колекцію.«Ліга Спорт», 2 поверх: -30% на другу річ у чеку.«Megasport», 2 поверх: отримайте 2500 бонусів за 500 гривень у чеку.«ССС», 2 поверх: до -70% на осінню та зимову колекцію.«Oodji», 2 поверх: діє знижка до -50%.«Pierre Cardin», 1 поверх: знижки до -50%.«Claire`s», 1 поверх: діє знижка до -75%.«Arber», 1 поверх: знижки до -50%«Olko», 1 поверх: до -50%.«Pako Lorente», 1 поверх: діє знижка до -30%«Columbia», 1 поверх: діє -30% на другу річ в чеку.«Срібний світ», 1 поверх: знижка -42% на все.«Tom Tailor», 1 поверх: на жіночу колекцію -50% на другу річ в чеку.«Medicine», 1 поверх: на першу річ у чеку -10%, а на другу – 20%.«Intertop», 1 поверх: до -30%. Міжсезонний розпродаж.«Imperial», 1 поверх: -30% на все.«Colin`s», 1 поверх: 2 пари джинсів купуй та отримуй 350 гривень.«Pink», 1 поверх: знижки до -70%.«Tally Weijl», 1 поверх: знижки до -50%.«Jasmine», 1 поверх: знижки до -33%.«Irene Bukur», 1 поверх: знижки до – 40%.Період дії знижок обмежений, тому поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!