Гіпермаркет «Там Там» відправив в Домінікану переможців*
Сьогодні, 11:07
Гіпермаркет "Там Там" гучно відсвяткував 1 грудня своє 13-ти річчя та подарував 3 незабутні подорожі на двох в Домінікану.
Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож.
Бочарова Тетяна та Бочаров Дмитро, Васильківська Іванна та Васильківський Сергій, Гетманчук Лариса та Гетманчук Геннадий проведуть аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".
Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану.
У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів.
Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу www.belivehotels.com
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Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож.
Бочарова Тетяна та Бочаров Дмитро, Васильківська Іванна та Васильківський Сергій, Гетманчук Лариса та Гетманчук Геннадий проведуть аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".
Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану.
У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів.
Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу www.belivehotels.com
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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