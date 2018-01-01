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Гіпермаркет «Там Там» відправив в Домінікану переможців*

Гіпермаркет «Там Там» відправив в Домінікану переможців*
Гіпермаркет "Там Там" гучно відсвяткував 1 грудня своє 13-ти річчя та подарував 3 незабутні подорожі на двох в Домінікану.

Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож.

Бочарова Тетяна та Бочаров Дмитро, Васильківська Іванна та Васильківський Сергій, Гетманчук Лариса та Гетманчук Геннадий проведуть аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".

Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану.

У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів.

Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу www.belivehotels.com

Гіпермаркет «Там Там» відправив в Домінікану переможців*
Гіпермаркет «Там Там» відправив в Домінікану переможців*

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Теги: Порт сіті
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