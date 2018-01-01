Гіпермаркет «Там Там» відправив в Домінікану переможців*

Гіпермаркет "Там Там" гучно відсвяткував 1 грудня своє 13-ти річчя та подарував 3 незабутні подорожі на двох в Домінікану.Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож.тататапроведуть аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану.У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів.Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу www.belivehotels.com