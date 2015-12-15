Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО





Вона, на думку посадовців, стане альтернативою головної ялинки міста, - пише інтернет-видання



Про це у коментарі виданню розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.



«Вперше ми наряджаємо ялинки біля РАЦСу. Там доволі таки непогана ялинка вийшла. Ми прикрасили її червоним кольором і білими вогнями. Я думаю, що люди з того району зможуть йти не в центр, а до цієї ялинки», – зазначив Крась.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля луцького РАЦСу вперше прикрасили ялинку.Вона, на думку посадовців, стане альтернативою головної ялинки міста, - пише інтернет-видання Волинь24 Про це у коментарі виданню розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради«Вперше ми наряджаємо ялинки біля РАЦСу. Там доволі таки непогана ялинка вийшла. Ми прикрасили її червоним кольором і білими вогнями. Я думаю, що люди з того району зможуть йти не в центр, а до цієї ялинки», – зазначив Крась.

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