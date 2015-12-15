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Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО

Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Біля луцького РАЦСу вперше прикрасили ялинку.

Вона, на думку посадовців, стане альтернативою головної ялинки міста, - пише інтернет-видання Волинь24.

Про це у коментарі виданню розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.

«Вперше ми наряджаємо ялинки біля РАЦСу. Там доволі таки непогана ялинка вийшла. Ми прикрасили її червоним кольором і білими вогнями. Я думаю, що люди з того району зможуть йти не в центр, а до цієї ялинки», – зазначив Крась.

Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО

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Теги: ялинки, Луцьк, Новий рік
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