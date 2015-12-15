Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Біля луцького РАЦСу вперше прикрасили ялинку.
Вона, на думку посадовців, стане альтернативою головної ялинки міста, - пише інтернет-видання Волинь24.
Про це у коментарі виданню розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.
«Вперше ми наряджаємо ялинки біля РАЦСу. Там доволі таки непогана ялинка вийшла. Ми прикрасили її червоним кольором і білими вогнями. Я думаю, що люди з того району зможуть йти не в центр, а до цієї ялинки», – зазначив Крась.
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Вона, на думку посадовців, стане альтернативою головної ялинки міста, - пише інтернет-видання Волинь24.
Про це у коментарі виданню розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.
«Вперше ми наряджаємо ялинки біля РАЦСу. Там доволі таки непогана ялинка вийшла. Ми прикрасили її червоним кольором і білими вогнями. Я думаю, що люди з того району зможуть йти не в центр, а до цієї ялинки», – зазначив Крась.
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Сьогодні, 18:00