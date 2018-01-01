Що подарувати коханому на Новий рік: ТОП варіантів та ідей





Що подарувати хлопцю на Новий рік

Безсумнівно, сюрпризи і подарунки люблять всі без винятку. А особливо – чоловіки. Саме вони, як діти, з самого ранку біжать під ялинку, щоб відкривати великі кольорові коробки з бантами, - пише



Вибираючи подарунок хлопцю на Новий рік 2019, забудьте про банальні рушники, шкарпетки, одеколон і набори для гоління – прийшов час перетворити зимове свято для свого коханого в справжню романтичну казку.



Ваш подарунок має бути пов'язаний з улюбленим захопленням хлопця і тоді його щастю не буде меж. Щоб всі новорічні свята пройшли в гармонії і з посмішкою на обличчі – читайте нашу добірку, що подарувати хлопцю на Новий рік.



Одяг або аксесуари

Для більшості чоловіків шопінг – суцільна мука. Вони завжди терпеливо чекають жінок біля магазинів та носять пакунки... А от коли мова заходить при вибір власного одягу – вони намагаються це зробити максимально швидко. То чому би не позбавити коханого від необхідності зайвий раз бігати по магазинах.



Тематичним подарунком, звісно, буде теплий светр. Якщо ваш коханий фанатіє від Marvel чи Star wars – то сьогодні багато магазинів пропонують гарні та якісні светри з такими малюнками чи принтами.



Якщо чоловік надає перевагу класичному стилю, то сорочка, метелик чи запонки – будуть дуже доречними.



Ще одним варіантом подарунка може бути чоловіча сумка (або рюкзак), гаманець або ремінь. Ці речі дуже практичні і корисні. Але пам'ятайте, вам потрібно купити такий одяг, який ваш коханий захоче носити, а не який подобається лише вам.



Для геймерів

Якщо ваш чоловік любить ігри, то тут обмежувати себе у виборі подарунків не доводиться! Навушники з хорошою передачею звуку, якісна клавіатура, спеціальна ігрова мишка, яка оснащена додатковими клавішами, кермо для комп'ютерних ігор, новий бездротової джойстик... Все що забажаєте!



Якщо ви щасливі власники Sony PlayStation, то можете придбати кілька нових ігор.



Абонемент на відвідування спортивного залу або басейну

Ми часто собі обіцяємо піти в зал чи басейн в понеділок, наступного тижня, місяця, року... Якщо ви вже давно разом мріяли піти в зал, то кращого часу, ніж початок нового року і не вигадаєш!



А ще краще, купіть подвійний абонемент. Так ви не лише потурбуєтесь про здоров'я своєї сім'ї, а й будете більше часу проводити разом, а це укріпить ваші стосунки.



Якщо ваш хлопець вже давно і регулярно займається спортом, абонемент теж буде доречними. У випадку, якщо він його вже придбав, то пара нових кросівок чи нові спортивні штани – теж стануть прекрасним подарунком.



Мандрівникові

Якщо ви любите подорожувати, то можна подарувати спільну подорож! Наприклад, в теплі краї, де зараз +30. Що може бути краще за квиток у самісіньке літо? Тим паче спільна поїздка також укріпить ваші стосунки.



Гарним подарунком також будуть аксесуари в дорогу – подушка для сну, камера GoPro чи новий рюкзак.



Для бородатих

Набір по догляду за бородою і вусами – це невід'ємна річ, якщо ваш чоловік власник бороди або тільки планує її відрощувати. Саме доглянута борода і акуратні вуса надають чоловічому образу брутальності, мужності і рішучості.



Білет на концерт чи фестиваль

Якщо ваш хлопець фанатіє від якогось бенду – то білет на їхній концерт стане чудовим подарунком. А якщо концерт в іншій країні – це ще й можливість разом помандрувати.



Також можна придбати білет на літній фестиваль, більшість популярних фестів в Україні та Європі вже розпочали продаж квитків. До того ж, зараз вони значно дешевші, аніж будуть за місяць до фестивалю.



Ґаджети

Якщо ваш обранець стежить за новинками hi-tech, то подаруйте йому справді розумний подарунок. Для прикладу, годинник; будильник, який відстежує дихання і стан здоров'я, а також дає поради з організації відпочинку та сну; креативні електронні фоторамки; USB-підставку під чашку, яка підігріє напій, коли він охолов.



Але фаворитом будуть безпровідні навушники. Це річ, від якої ніхто не відмовиться. І, що найприємніше, такі навушники коштують відносно недорого, а діапазон цін дуже широкий.



Власноруч зв'язані шкарпетки, шарф або светр

Так-так, ми обіцяли, що не будемо радити дарувати шкарпетки! Але це може бути прекрасним доповненням до основного подарунку, особливо, якщо ви в’яжете їх самостійно.



Такий подарунок – прекрасний спосіб ще раз нагадати своєму хлопцеві про свої таланти і змусити його пишатися вами. До того ж практично всім приємно отримувати в подарунок щось, зроблене своїми руками і спеціального для нього. Так що якщо ви вмієте в'язати, то саме час взятися за спиці, якщо ж ні – то навчитися ніколи не пізно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий рік – це чарівний час подарунків! Однак для багатьох дівчат та жінок питання, що подарувати хлопцеві чи чоловікові – ще те завдання та головоломка.Безсумнівно, сюрпризи і подарунки люблять всі без винятку. А особливо – чоловіки. Саме вони, як діти, з самого ранку біжать під ялинку, щоб відкривати великі кольорові коробки з бантами, - пише канал 24 . Ви навіть не можете собі уявити, скільки буде захоплення і щасливих вигуків, якщо ваш хлопець чи чоловік отримає бажаний і довгожданий сюрприз на Новий рік 2019.Вибираючи подарунок хлопцю на Новий рік 2019, забудьте про банальні рушники, шкарпетки, одеколон і набори для гоління – прийшов час перетворити зимове свято для свого коханого в справжню романтичну казку.Ваш подарунок має бути пов'язаний з улюбленим захопленням хлопця і тоді його щастю не буде меж. Щоб всі новорічні свята пройшли в гармонії і з посмішкою на обличчі – читайте нашу добірку, що подарувати хлопцю на Новий рік.Для більшості чоловіків шопінг – суцільна мука. Вони завжди терпеливо чекають жінок біля магазинів та носять пакунки... А от коли мова заходить при вибір власного одягу – вони намагаються це зробити максимально швидко. То чому би не позбавити коханого від необхідності зайвий раз бігати по магазинах.Тематичним подарунком, звісно, буде теплий светр. Якщо ваш коханий фанатіє від Marvel чи Star wars – то сьогодні багато магазинів пропонують гарні та якісні светри з такими малюнками чи принтами.Якщо чоловік надає перевагу класичному стилю, то сорочка, метелик чи запонки – будуть дуже доречними.Ще одним варіантом подарунка може бути чоловіча сумка (або рюкзак), гаманець або ремінь. Ці речі дуже практичні і корисні. Але пам'ятайте, вам потрібно купити такий одяг, який ваш коханий захоче носити, а не який подобається лише вам.Якщо ваш чоловік любить ігри, то тут обмежувати себе у виборі подарунків не доводиться! Навушники з хорошою передачею звуку, якісна клавіатура, спеціальна ігрова мишка, яка оснащена додатковими клавішами, кермо для комп'ютерних ігор, новий бездротової джойстик... Все що забажаєте!Якщо ви щасливі власники Sony PlayStation, то можете придбати кілька нових ігор.Ми часто собі обіцяємо піти в зал чи басейн в понеділок, наступного тижня, місяця, року... Якщо ви вже давно разом мріяли піти в зал, то кращого часу, ніж початок нового року і не вигадаєш!А ще краще, купіть подвійний абонемент. Так ви не лише потурбуєтесь про здоров'я своєї сім'ї, а й будете більше часу проводити разом, а це укріпить ваші стосунки.Якщо ваш хлопець вже давно і регулярно займається спортом, абонемент теж буде доречними. У випадку, якщо він його вже придбав, то пара нових кросівок чи нові спортивні штани – теж стануть прекрасним подарунком.Якщо ви любите подорожувати, то можна подарувати спільну подорож! Наприклад, в теплі краї, де зараз +30. Що може бути краще за квиток у самісіньке літо? Тим паче спільна поїздка також укріпить ваші стосунки.Гарним подарунком також будуть аксесуари в дорогу – подушка для сну, камера GoPro чи новий рюкзак.Набір по догляду за бородою і вусами – це невід'ємна річ, якщо ваш чоловік власник бороди або тільки планує її відрощувати. Саме доглянута борода і акуратні вуса надають чоловічому образу брутальності, мужності і рішучості.Якщо ваш хлопець фанатіє від якогось бенду – то білет на їхній концерт стане чудовим подарунком. А якщо концерт в іншій країні – це ще й можливість разом помандрувати.Також можна придбати білет на літній фестиваль, більшість популярних фестів в Україні та Європі вже розпочали продаж квитків. До того ж, зараз вони значно дешевші, аніж будуть за місяць до фестивалю.Якщо ваш обранець стежить за новинками hi-tech, то подаруйте йому справді розумний подарунок. Для прикладу, годинник; будильник, який відстежує дихання і стан здоров'я, а також дає поради з організації відпочинку та сну; креативні електронні фоторамки; USB-підставку під чашку, яка підігріє напій, коли він охолов.Але фаворитом будуть безпровідні навушники. Це річ, від якої ніхто не відмовиться. І, що найприємніше, такі навушники коштують відносно недорого, а діапазон цін дуже широкий.Так-так, ми обіцяли, що не будемо радити дарувати шкарпетки! Але це може бути прекрасним доповненням до основного подарунку, особливо, якщо ви в’яжете їх самостійно.Такий подарунок – прекрасний спосіб ще раз нагадати своєму хлопцеві про свої таланти і змусити його пишатися вами. До того ж практично всім приємно отримувати в подарунок щось, зроблене своїми руками і спеціального для нього. Так що якщо ви вмієте в'язати, то саме час взятися за спиці, якщо ж ні – то навчитися ніколи не пізно.

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