Залишився рік життя: мама чотирьох дітей з Волині збирає гроші на операцію

Марина Озерова потребує 100 тисяч гривень на заміну мітрального клапана.



Нагадаємо, жінка з дитинства хворіє на ревматизм. Кожних півроку їздила у Луцьк на обстеження, здавала аналізи й проходила курс лікування, - пише



Попри це, хвороба продовжувала прогресувати. А кілька місяців тому у Луцьку у жінки виявили захворювання серця й поставили діагноз – «комбінована мітральна вада ІІІ ступеня».



Діагноз підтвердили в інституті серця Міністерства охорони здоров’я України. Лікар повідомив, що для того аби зберегти життя, потрібне оперативне втручання. І чим швидше, тим ліпше. Інакше Марині залишився рік – максимум два.



Вартість операції – 100 тисяч гривень. Наразі жінка проходить курс підтримуючої терапії.



Небайдужим до чужої біди людям вдалося зібрати 37 тисяч 118 гривень. Але цього недостатньо. Жінка дуже сподівається на допомогу.



Марина щиро дякує усім, хто відгукнувся, однак знову змушена звернутися до людей за підтримкою. Бо 100 тисяч для родини – захмарна сума. Саме у стільки вимірюється її життя.



Прохання до усіх, хто має бажання допомогти, переказувати гроші на АТ «Ощадбанк». Код банку: 303398. Код ЄДРПОУ: 09303328. Номер поточного рахунку: 26200000000385. Номер картки: 5167802008710185 – Озерова Марина Вікторівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Володимира-Волинськогопотребує 100 тисяч гривень на заміну мітрального клапана.Нагадаємо, жінка з дитинства хворіє на ревматизм. Кожних півроку їздила у Луцьк на обстеження, здавала аналізи й проходила курс лікування, - пише Володимимр Медіа Попри це, хвороба продовжувала прогресувати. А кілька місяців тому у Луцьку у жінки виявили захворювання серця й поставили діагноз – «комбінована мітральна вада ІІІ ступеня».Діагноз підтвердили в інституті серця Міністерства охорони здоров’я України. Лікар повідомив, що для того аби зберегти життя, потрібне оперативне втручання. І чим швидше, тим ліпше. Інакше Марині залишився рік – максимум два.Вартість операції – 100 тисяч гривень. Наразі жінка проходить курс підтримуючої терапії.Небайдужим до чужої біди людям вдалося зібрати 37 тисяч 118 гривень. Але цього недостатньо. Жінка дуже сподівається на допомогу.Марина щиро дякує усім, хто відгукнувся, однак знову змушена звернутися до людей за підтримкою. Бо 100 тисяч для родини – захмарна сума. Саме у стільки вимірюється її життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію