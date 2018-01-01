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«Халявні» операції та аналізи: волинянам пояснили, як працюватиме програма «Безкоштовна діагностика»

«Халявні» операції та аналізи: волинянам пояснили, як працюватиме програма «Безкоштовна діагностика»
Вже з липня 2019 року в Україні запрацює програма «Безкоштовна діагностика», яка є однією зі складових медичної реформи.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

Зокрема, Національна служба здоров’я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Відтак, можна буде безкоштовно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок.

Для пацієнтів це означає, що не потрібно буде приносити шприци, рукавички, вату та плівку для рентгена – НСЗУ покриє вартість послуг у програмі.

Все, що необхідно пацієнту – обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію (якщо це не було зроблено раніше), а також отримати електронне направлення на «Безкоштовну діагностику».

Важливо, що «Безкоштовну діагностику» зможуть надавати як комунальні, так і приватні діагностичні центри, які укладуть договір з Національною службою здоров’я. Пацієнт сам обере, у який медзаклад звертатися. Між іншим, на програму у Держбюджеті-2019 закладено 2 млрд грн.

Планується, що в програму «Безкоштовна діагностика» увійдуть:

- 12 нових аналізів — додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба сімейному лікарю.

- Мамографія і 5 видів рентгену: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і приносові пазухи.

- Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.

- 6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитовидна і молочні залози.

- 4 види біопсії під контролем УЗД: щитовидної залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз.

- Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах.

Також «Безкоштовна діагностика» включатиме ендоскопічні дослідження і операції одного дня:
- стравоходу;
- шлунку;
- дванадцятипалої і товстої кишки;
- сечового міхура;
- трахеї і бронхів.

"З детальним переліком медичних послуг у програмі «Безкоштовна діагностика» можна ознайомитися у проекті Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

«Халявні» операції та аналізи: волинянам пояснили, як працюватиме програма «Безкоштовна діагностика»

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Теги: медицина, реформа, декларації, діагностика
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