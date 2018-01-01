Олицька резиденція на унікальних ретрофото

В монументальної праці «Історія резиденцій на давніх окраїнах Речі Посполитої» авторства польського історика та дослідник замків і палаців Романа Афтаназія знаходяться цікаві світлини Олицького замку родини Радзивіллів.Більшість представлених кадрів датуються 1920-1930-ми роками. Вражають фото, зроблені з висоти пташиного польоту, адже на них можна побачити масштаби волинської резиденції одного із найвідоміших родів Європи.В 2019 році містечко Олика буде святкувати кілька ювілеїв. Адже саме в наступному році виповнюється 870 років з часів першої згадки про населений пункт у 1149 році в старовинному Іпатіївському літописі.В травні 2019 року виповнюється 455 років з часу, як Олика 31 травня 1564 р. отримало магдебурзьке право стараннями власника — М. Х. Радзивілла «Чорного». Тоді вибори урядовців урочисто проходили у ратуші, зведеній через кілька років після Троїцького костелу. Тут же в підземеллях відбували покарання ув'язнені. Місто вибирало лавників на чолі з війтом та райців на чолі з бургомістром. Обрані чиновники слідкували за станом міських укріплень, дотриманням норм торгівлі, за якістю виробів ремісників. Були допоміжні урядовці: возний, нічна сторожа, прокуратор, слуги, посланці, майстер справедливості (кат). Зазначимо, що мати власного ката могло дозволити собі лише багате місто, майстрів заплічних справ вчили лише у Львові.Джерело фото: R. Aftanazy "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej", Tom V.