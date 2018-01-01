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Олицька резиденція на унікальних ретрофото

Олицька резиденція на унікальних ретрофото
В монументальної праці «Історія резиденцій на давніх окраїнах Речі Посполитої» авторства польського історика та дослідник замків і палаців Романа Афтаназія знаходяться цікаві світлини Олицького замку родини Радзивіллів.

Більшість представлених кадрів датуються 1920-1930-ми роками. Вражають фото, зроблені з висоти пташиного польоту, адже на них можна побачити масштаби волинської резиденції одного із найвідоміших родів Європи.

В 2019 році містечко Олика буде святкувати кілька ювілеїв. Адже саме в наступному році виповнюється 870 років з часів першої згадки про населений пункт у 1149 році в старовинному Іпатіївському літописі.

В травні 2019 року виповнюється 455 років з часу, як Олика 31 травня 1564 р. отримало магдебурзьке право стараннями власника — М. Х. Радзивілла «Чорного». Тоді вибори урядовців урочисто проходили у ратуші, зведеній через кілька років після Троїцького костелу. Тут же в підземеллях відбували покарання ув'язнені. Місто вибирало лавників на чолі з війтом та райців на чолі з бургомістром. Обрані чиновники слідкували за станом міських укріплень, дотриманням норм торгівлі, за якістю виробів ремісників. Були допоміжні урядовці: возний, нічна сторожа, прокуратор, слуги, посланці, майстер справедливості (кат). Зазначимо, що мати власного ката могло дозволити собі лише багате місто, майстрів заплічних справ вчили лише у Львові.

Джерело фото: R. Aftanazy "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej", Tom V.

Тетяна Яцечко-Блаженко.
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото
Олицька резиденція на унікальних ретрофото

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Теги: Олика, резиденція, ретрофото
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