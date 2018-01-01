У Рівному повісилася дружина відомого бізнесмена, – ЗМІ





Друзі та рідні прощаються із Вікторією Каштан, дружиною рівненського забудовника Олега Каштана, яка померла на цих вихідних, пише



На сторінці жінки у соціальній мережі друзі залишають співчуття та теплі слова про померлу.



Так, як стало відомо сайту



Найпевніше, причиною смерті стало самогубство жінки. Її знайшли повішеною у будинку родини 22 грудня. Ймовірними підставами називають післяпологову депресію та значну психологічну травму отриману в наслідок підриву гранати на подвір'ї подружжя на початку цього року. Остаточну версію озвучать правоохоронці.



Варто зазначити, Олег Каштан є одним із найбагатших людей Рівного. Його називають спонсором Володимира Хомка та інших політичних фігур у місті. Сам пан Олег є забудовником. Його будівництвами є Щасливе та FINE CITY. Олег та Вікторія Каштани одружилися у 2016 році.

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