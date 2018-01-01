Одружував і хрестив: в Іспанії чоловік 18 років прикидався священиком
Сьогодні, 21:16
В Іспанії викрили чоловіка, який 18 років прикидався католицьким священиком.
Викрити Мігеля Енджела Ібарра вдалося після того, як на нього подали скаргу в Колумбії через підроблені документи, пише BBC.
Спочатку Ібарра проводив служби в Колумбії, але у 2017 році переїхав до Іспанії та продовжив свою діяльність.
Однак всі церковний служби, які проводив священик, визнали законними.
Розслідування іспанської церкви показало, що Ібарра не був посвячений у священики. Від служби його відсторонили і наказали повернутися в Колумбію.
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Викрити Мігеля Енджела Ібарра вдалося після того, як на нього подали скаргу в Колумбії через підроблені документи, пише BBC.
Спочатку Ібарра проводив служби в Колумбії, але у 2017 році переїхав до Іспанії та продовжив свою діяльність.
Однак всі церковний служби, які проводив священик, визнали законними.
Розслідування іспанської церкви показало, що Ібарра не був посвячений у священики. Від служби його відсторонили і наказали повернутися в Колумбію.
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