Одружував і хрестив: в Іспанії чоловік 18 років прикидався священиком





Викрити Мігеля Енджела Ібарра вдалося після того, як на нього подали скаргу в Колумбії через підроблені документи, пише



Спочатку Ібарра проводив служби в Колумбії, але у 2017 році переїхав до Іспанії та продовжив свою діяльність.



Однак всі церковний служби, які проводив священик, визнали законними.



Розслідування іспанської церкви показало, що Ібарра не був посвячений у священики. Від служби його відсторонили і наказали повернутися в Колумбію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іспанії викрили чоловіка, який 18 років прикидався католицьким священиком.Викритивдалося після того, як на нього подали скаргу в Колумбії через підроблені документи, пише BBC Спочатку Ібарра проводив служби в Колумбії, але у 2017 році переїхав до Іспанії та продовжив свою діяльність.Однак всі церковний служби, які проводив священик, визнали законними.Розслідування іспанської церкви показало, що Ібарра не був посвячений у священики. Від служби його відсторонили і наказали повернутися в Колумбію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію