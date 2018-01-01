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Показали, як виглядало волинське місто 100 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, як виглядало волинське місто 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережу виклали унікальне раритетне фото мыста Володимир-Волинський.

Світлину у facebook оприлюднила Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Володимир-Волинський 100 років тому. Храми, крамниці, дороги, тротуари, перехожі... Саме так виглядало місто ймовірно осінню чи зимою. Зараз все інакше", - підписала пані Тетяна.

"Залишився лише костел, але без дзвіниці. Її зруйнували совєти в 1965 році. І ще є бруківочка. Це фактично єдина брукована дорога в місті. Нині це вулиця Шевченка, а колись Колейова", - додає у коментарі Орися Вознюк.

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Теги: Володимир-Волинський, ретрофото
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Коментарі 1
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розмовляли тіко україньшьков,ходили до однов церкви - гейропс була!
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