Показали, як виглядало волинське місто 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
У мережу виклали унікальне раритетне фото мыста Володимир-Волинський.
Світлину у facebook оприлюднила Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Володимир-Волинський 100 років тому. Храми, крамниці, дороги, тротуари, перехожі... Саме так виглядало місто ймовірно осінню чи зимою. Зараз все інакше", - підписала пані Тетяна.
"Залишився лише костел, але без дзвіниці. Її зруйнували совєти в 1965 році. І ще є бруківочка. Це фактично єдина брукована дорога в місті. Нині це вулиця Шевченка, а колись Колейова", - додає у коментарі Орися Вознюк.
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Світлину у facebook оприлюднила Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Володимир-Волинський 100 років тому. Храми, крамниці, дороги, тротуари, перехожі... Саме так виглядало місто ймовірно осінню чи зимою. Зараз все інакше", - підписала пані Тетяна.
"Залишився лише костел, але без дзвіниці. Її зруйнували совєти в 1965 році. І ще є бруківочка. Це фактично єдина брукована дорога в місті. Нині це вулиця Шевченка, а колись Колейова", - додає у коментарі Орися Вознюк.
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Коментарі 1
розмовляли тіко україньшьков,ходили до однов церкви - гейропс була!
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