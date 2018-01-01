На Волині попрощались з бійцем 14-ої бригади. ФОТО

Ігоря Скорупського. Чоловік помер внаслідок хвороби.



Похорон відбувся у четвер, 27 грудня, у селі Кульчин Ківерцівського району, - пише



Ігор Скорупський жив у селі Кульчин. Брав участь в АТО. Мав позивний «Моцний» і служив у 14-ій окремій механізованій бригаді, а також в територіалі ьному батальйоні «Волинь».



Чоловік помер внаслідок запалення легень.



На похорон Ігоря Скорупського зібрались його родичі, бойові побратими, а також односельчани.



На дорозі, якою тіло померлого несли до церкви, вишикувались діти із жовто-блакитними прапорами. Процесію супроводжував духовий оркестр.



У Ігоря Скорупського залишилась дружина та двоє дітей.



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