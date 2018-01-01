Куди піти на вихідні у Луцьку: 28-30 грудня





Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.



НАгадаємо, співачка Alyosha з



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П’ятниця, 28 грудня



Подія: Лускунчик та новорічно-різдвяне свято

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 10:00, 13:00, 16:00

Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших.







Подія: Новорічні вечірки у «Смугастому носорогові»

Тип заходу: дитяча вечірка

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 17:00

Що обіцяють: У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що у «Промені», проводять запис дітей, які бажають потрапити на яскраві передноворічні вечірки, організовані спеціально для малечі.

«Всі вже поринули в новорічну атмосферу, але, якщо раптом ти забарився та пропустив цю подію, то помічники Смугастого та Санти добре підготувались і організували чарівні Новорчні вечірки по запису у м’юзік-холі «Не кажи мамі».



Вони здивують унікальною програмою, особливими образами новорічних героїв, новим захоплюючим шоу конфеті та казковою фотозоною. На гостей чекатиме запальна неонова дискотека, безліч сюрпризів та подарунків!



Особливість наших новорічних героїв в тому, що вони світяться та дарують радість, тому і називають їх Світлячки, вони обожнюють обійми та гарячий шоколад! Так, це помічники Санти, який і відправив їх дарувати тепло і щастя.



У програмі:

— Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;

— Кулінарний майстер-клас;

— Неонова запальна дискотека;

— Казкові декорації;

— Яскраве шоу конфеті;

— Сюрпризи та подарунки.



Поспіши отримати заряд магії та тепла у Долині Смугастого! Ми з нетерпінням чекаємо на тебе 28 грудня о 17:00.

Запис за телефоном +380 (66) 755 07 57. Ціна з дитини – 150 гривень!







Подія: Щенячий патруль рятує Новий рік

Тип заходу: дитяча програма

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 19:00

Що обіцяють: Всі ми, навіть дорослі, чекаємо на Новий рік – час, коли казковий настрій входить в наш будинок і дарує незабутні пригоди! Що вже говорити про найменших? Адже вони посправжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку!

І подарувати таку казку своїй дитині простіше простого! А якщо головними героями будуть улюблені персонажі мультсеріалу «Щенячий Патруль» радості дітей не буде меж!



Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу — серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового Року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати, можна відмінно повеселитися і не думати про роботу.



Але не все так просто — на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий Рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити? І як веселі щенята рятуватимуть свято? Про все це ви дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».

Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль — саме те, що потрібно малюкам! Подаруйте дітям незабутнє новорічне свято! Казка зовсім близько!



Вік: 2-10 років

Вартість: 50 грн – 120 грн (залежить від місця). 28 грудня, «Промінь».







Подія: Лекція «Фальшування творів мистецтва як вид сучасного мистецтва»

Тип заходу: лекція

Місце: музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Початок: 18:00

Що обіцяють: Ще Мікеланджело займався підробкою античних скульптур, що вже казати про численні стилізації, які інколи сприймались (і оцінювались) так високо, як й оригінали. Однак між стилізацією, реплікою, імітацією і «фальшаком» є суттєва різниця:підробками не пишались. Принаймні до середини ХХ століття, коли розгорнулась масштабна робота по створенню мистецьких фейків. Про те, чому нині до фальшування ставляться не лише з обуренням, а щонайменше із цікавістю, а також про великих авантюристів підробки розповідатиме мистецтвознавиця Діана Клочко.







Подія: Вечір рок-балад та хітів блюзу

Тип заходу: вечірка

Місце: Пивний клуб «Майдан»

Початок: 21:00

Що обіцяють: Ще більше хорошого року і хітів, які вже зайняли своє почесне місце у світовій спадщині року, кожного четверга у виконанні талановитої формації «In ROCK». Бронь столиків: 050 100 2751







Субота, 29 грудня



Подія: Упізнай Луцьк

Тип заходу: квест

Місце: Центр туристичної інформації

Початок: 14:00

Що обіцяють: Зимовий квест "Упізнай Луцьк" відбудеться 29 грудня, Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Друзі, аби гарно завершити рік, що минає, пропонуємо вам взяти участь у зимовому квесті "Упізнай Луцьк"! Віримо у вашу кмітливість, адже зараз, коли все присипане снігом, буде важче віднайти знайомі обриси об'єктів, чи не так?







28-30 грудня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Я, Ти, Він, Вона

Жанр: комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20

Про що фільм?

Максим і Яна прожили в шлюбі 10 років. Відносини перетворилися в союз, любов - на повагу, а пристрасть - в обов'язок. І коли на горизонті з'являються спокусливі перспективи... пара вирішує розлучитися. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць, наданий суддею? А якщо вони втілять свої екстремальні мрії і найсміливіші фантазії?







Фільм: Табалуга

Жанр: мультфільм, мюзикл, драма, комедія, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:20, 12:50

Про що фільм?

Юний дракон Табалуґа живе з прийомним батьком, круком на ім’я Вихор, у мальовничій Зелендії. Ніхто ніколи не вчив малюка розпалювати багаття, отже йому терміново потрібна порада справжнього, дорослого дракона. Проте, Табалуґа – останній представник свого виду. Він має лише одного друга – балакучу божу корівку Задираку. Одного дня Табалуґа та Задирака опиняються в Крижандії, якою править злий Лорд Арктос. Там Табалуґа зустрічає чарівну льодову принцесу Ліллі. Це – кохання з першого погляду. Ліллі приводить Табалуґу до Арктоса, не знаючи, що той хоче позбутися всіх драконів, аби потім заморозити Зелендію. Але й Арктос не здогадується, що Ліллі також закохалася у Табалуґу. Вона допомагає Табалузі та Задираці втекти з Крижандії. Завдяки силі кохання Табалуга нарешті навчився розпалювати багаття. Аби зірвати зловісні плани Арктоса та врятувати Зелендію від його армії білих ведмедів, Табалуґа та Ліллі мають зібрати всю свою волю й триматися разом, як вогонь і крига…





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні свята уже на порозі, варто подбати про те, як і з ким зустріти новий 2019 рік, підготувати подаруночки та продумати святкове меню.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.НАгадаємо, співачка Alyosha з устрічатиме Новий рік на фестивалі у Луцькому замку Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 10:00, 13:00, 16:00Що обіцяють: Напередодні Різдва серце юної Марі очікує казки, дива. Добрий чарівник Дросельмеєр, як і раніше в дитинстві Марі, приготував їй нову хвилюючу розповідь – про принца Лускунчика і примхливу красуню принцесу Пірліпат, яку мишача королева Мишильда перетворила на … мишу. Ця вистава – про справжні щирі почуття, про внутрішню красу людини, про самопожертву заради інших.Подія:Тип заходу: дитяча вечіркаМісце: РЦ «Промінь»Початок: 17:00Що обіцяють: У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що у «Промені», проводять запис дітей, які бажають потрапити на яскраві передноворічні вечірки, організовані спеціально для малечі.«Всі вже поринули в новорічну атмосферу, але, якщо раптом ти забарився та пропустив цю подію, то помічники Смугастого та Санти добре підготувались і організували чарівні Новорчні вечірки по запису у м’юзік-холі «Не кажи мамі».Вони здивують унікальною програмою, особливими образами новорічних героїв, новим захоплюючим шоу конфеті та казковою фотозоною. На гостей чекатиме запальна неонова дискотека, безліч сюрпризів та подарунків!Особливість наших новорічних героїв в тому, що вони світяться та дарують радість, тому і називають їх Світлячки, вони обожнюють обійми та гарячий шоколад! Так, це помічники Санти, який і відправив їх дарувати тепло і щастя.У програмі:— Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;— Кулінарний майстер-клас;— Неонова запальна дискотека;— Казкові декорації;— Яскраве шоу конфеті;— Сюрпризи та подарунки.Поспіши отримати заряд магії та тепла у Долині Смугастого! Ми з нетерпінням чекаємо на тебе 28 грудня о 17:00.Запис за телефоном +380 (66) 755 07 57. Ціна з дитини – 150 гривень!Подія:Тип заходу: дитяча програмаМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Всі ми, навіть дорослі, чекаємо на Новий рік – час, коли казковий настрій входить в наш будинок і дарує незабутні пригоди! Що вже говорити про найменших? Адже вони посправжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку!І подарувати таку казку своїй дитині простіше простого! А якщо головними героями будуть улюблені персонажі мультсеріалу «Щенячий Патруль» радості дітей не буде меж!Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу — серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового Року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати, можна відмінно повеселитися і не думати про роботу.Але не все так просто — на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий Рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити? І як веселі щенята рятуватимуть свято? Про все це ви дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль — саме те, що потрібно малюкам! Подаруйте дітям незабутнє новорічне свято! Казка зовсім близько!Вік: 2-10 роківВартість: 50 грн – 120 грн (залежить від місця). 28 грудня, «Промінь».Подія:Тип заходу: лекціяМісце: музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківПочаток: 18:00Що обіцяють: Ще Мікеланджело займався підробкою античних скульптур, що вже казати про численні стилізації, які інколи сприймались (і оцінювались) так високо, як й оригінали. Однак між стилізацією, реплікою, імітацією і «фальшаком» є суттєва різниця:підробками не пишались. Принаймні до середини ХХ століття, коли розгорнулась масштабна робота по створенню мистецьких фейків. Про те, чому нині до фальшування ставляться не лише з обуренням, а щонайменше із цікавістю, а також про великих авантюристів підробки розповідатиме мистецтвознавиця Діана Клочко.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 21:00Що обіцяють: Ще більше хорошого року і хітів, які вже зайняли своє почесне місце у світовій спадщині року, кожного четверга у виконанні талановитої формації «In ROCK». Бронь столиків: 050 100 2751Подія:Тип заходу: квестМісце: Центр туристичної інформаціїПочаток: 14:00Що обіцяють: Зимовий квест "Упізнай Луцьк" відбудеться 29 грудня, Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Друзі, аби гарно завершити рік, що минає, пропонуємо вам взяти участь у зимовому квесті "Упізнай Луцьк"! Віримо у вашу кмітливість, адже зараз, коли все присипане снігом, буде важче віднайти знайомі обриси об'єктів, чи не так?Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20Про що фільм?Максим і Яна прожили в шлюбі 10 років. Відносини перетворилися в союз, любов - на повагу, а пристрасть - в обов'язок. І коли на горизонті з'являються спокусливі перспективи... пара вирішує розлучитися. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць, наданий суддею? А якщо вони втілять свої екстремальні мрії і найсміливіші фантазії?Фільм:Жанр: мультфільм, мюзикл, драма, комедія, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 12:50Про що фільм?Юний дракон Табалуґа живе з прийомним батьком, круком на ім’я Вихор, у мальовничій Зелендії. Ніхто ніколи не вчив малюка розпалювати багаття, отже йому терміново потрібна порада справжнього, дорослого дракона. Проте, Табалуґа – останній представник свого виду. Він має лише одного друга – балакучу божу корівку Задираку. Одного дня Табалуґа та Задирака опиняються в Крижандії, якою править злий Лорд Арктос. Там Табалуґа зустрічає чарівну льодову принцесу Ліллі. Це – кохання з першого погляду. Ліллі приводить Табалуґу до Арктоса, не знаючи, що той хоче позбутися всіх драконів, аби потім заморозити Зелендію. Але й Арктос не здогадується, що Ліллі також закохалася у Табалуґу. Вона допомагає Табалузі та Задираці втекти з Крижандії. Завдяки силі кохання Табалуга нарешті навчився розпалювати багаття. Аби зірвати зловісні плани Арктоса та врятувати Зелендію від його армії білих ведмедів, Табалуґа та Ліллі мають зібрати всю свою волю й триматися разом, як вогонь і крига…

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