У Рівному маршрутка на смерть збила подружжя
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У Рівному в ДТП загинув чоловік, жінка — померла у лікарні.
Інцидент трапився 2 січня, близько 19:20 на вулиці Степана Бандери, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний рівнянин, водій автобуса «Еталон», який здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, на проїзній частині дороги допустив наїзд на двох пішоходів.
34-річний житель обласного центру від отриманих травм загинув на місці події. 35-річну рівнянку доставили до центральної міської лікарні, утім врятувати її життя медикам не вдалося – майже через годину жінка померла.
Водій відповідно до медичного освідування був тверезим.
39-річного жителя обласного центру затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліцейські встановлюють усі обставини події.
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Інцидент трапився 2 січня, близько 19:20 на вулиці Степана Бандери, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний рівнянин, водій автобуса «Еталон», який здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, на проїзній частині дороги допустив наїзд на двох пішоходів.
34-річний житель обласного центру від отриманих травм загинув на місці події. 35-річну рівнянку доставили до центральної міської лікарні, утім врятувати її життя медикам не вдалося – майже через годину жінка померла.
Водій відповідно до медичного освідування був тверезим.
39-річного жителя обласного центру затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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