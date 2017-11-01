У Рівному маршрутка на смерть збила подружжя

У Рівному в ДТП загинув чоловік, жінка — померла у лікарні.Інцидент трапився 2 січня, близько 19:20 на вулиці Степана Бандери, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 39-річний рівнянин, водій автобуса «Еталон», який здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, на проїзній частині дороги допустив наїзд на двох пішоходів.34-річний житель обласного центру від отриманих травм загинув на місці події. 35-річну рівнянку доставили до центральної міської лікарні, утім врятувати її життя медикам не вдалося – майже через годину жінка померла.Водій відповідно до медичного освідування був тверезим.39-річного жителя обласного центру затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Поліцейські встановлюють усі обставини події.