Луцький «George’s Club» запрошує на «Різдвяний джаз»*





Створювати настрій буде гурт «Резус блюз» та неповторна Інна Кириченко.



8 січня о 21:00 чекаємо на вас в ресторані-караоке «George’s Club» на третьому поверсі РЦ «Промінь».



Рекомендуємо бронювати столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.



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