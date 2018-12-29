Луцький «George’s Club» запрошує на «Різдвяний джаз»*
Сьогодні, 13:33
Хочеться продовжити відчуття теплоти та зберегти магічну атмосферу Різдва в душі? Запрошуємо на «Різдвяний джаз» у «George’s Club».
Створювати настрій буде гурт «Резус блюз» та неповторна Інна Кириченко.
8 січня о 21:00 чекаємо на вас в ресторані-караоке «George’s Club» на третьому поверсі РЦ «Промінь».
Рекомендуємо бронювати столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.
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Створювати настрій буде гурт «Резус блюз» та неповторна Інна Кириченко.
8 січня о 21:00 чекаємо на вас в ресторані-караоке «George’s Club» на третьому поверсі РЦ «Промінь».
Рекомендуємо бронювати столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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