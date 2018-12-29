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Луцький «George’s Club» запрошує на «Різдвяний джаз»*

Луцький «George’s Club» запрошує на «Різдвяний джаз»*
Хочеться продовжити відчуття теплоти та зберегти магічну атмосферу Різдва в душі? Запрошуємо на «Різдвяний джаз» у «George’s Club».

Створювати настрій буде гурт «Резус блюз» та неповторна Інна Кириченко.

8 січня о 21:00 чекаємо на вас в ресторані-караоке «George’s Club» на третьому поверсі РЦ «Промінь».

Рекомендуємо бронювати столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.
Луцький «George’s Club» запрошує на «Різдвяний джаз»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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