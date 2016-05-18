Волиньгаз хочуть перевірити через зайві суми у платіжках





НКРЕКП звернулась в Державну регуляторну службу із запитом щодо погодження проведення перевірок 20 операторів газорозподільчих мереж.



Про це Оксана Кривенко.



Нацкомісія планує перевірити ПАТ Вінницягаз, ПАТ Волиньгаз, ПАТ Дніпрогаз, ПАТ Дніпропетровськгаз, ПАТ Житомиргаз, ПАТ Закарпатгаз, ПАТ Запоріжгаз, ПАТ Київоблгаз, ПАТ Криворіжгаз, ПАТ Львівгаз, ПАТ Миколаївгаз, ПАТ Рівнегаз, ПАТ Сумигаз, ПАТ Харківгаз, ПАТ Тисменицягаз, ПАТ Харківміськгаз, ПАТ Хмельницькгаз, ПАТ Чернігівгаз, ПАТ Чернівцігаз.



За словами Оксани Кривенко, на порушників може очікувати максимальний штраф у розмірі 850 тис. грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірить 20 облгазів через зайві суми в платіжках.НКРЕКП звернулась в Державну регуляторну службу із запитом щодо погодження проведення перевірок 20 операторів газорозподільчих мереж.Про це повідомила глава НКРЕКПНацкомісія планує перевірити ПАТ Вінницягаз, ПАТ Волиньгаз, ПАТ Дніпрогаз, ПАТ Дніпропетровськгаз, ПАТ Житомиргаз, ПАТ Закарпатгаз, ПАТ Запоріжгаз, ПАТ Київоблгаз, ПАТ Криворіжгаз, ПАТ Львівгаз, ПАТ Миколаївгаз, ПАТ Рівнегаз, ПАТ Сумигаз, ПАТ Харківгаз, ПАТ Тисменицягаз, ПАТ Харківміськгаз, ПАТ Хмельницькгаз, ПАТ Чернігівгаз, ПАТ Чернівцігаз.За словами Оксани Кривенко, на порушників може очікувати максимальний штраф у розмірі 850 тис. грн.

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