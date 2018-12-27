Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху

Катериною Якимчук.



Дівчина уже має власний бізнес, успіх та понад 50 тисяч підписників в Інстаграм у 19 років, - повідомили організатори.



"Мрія кожної молодої людини, але не для Каті Якимчук, адже для неї – це реальність! Як же власниця @candykadi_ua, @shidni_sladosti та @popsokate досягла такого рівня, дізнайся 10 січня о 18:00 у Молодіжному центрі Волині (вул Градний Узвіз 5)", -йдеться у повідомленні.



Катя розкаже про труднощі та переваги ведення власної справи в Instagram і поділиться лайфхаками для тих, хто хоче почати власну справу у соціальній мережі.



Вхід вільний за попередньої реєстрації -



Подія відбувається в рамках циклу зустрічей #iNNetwork.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться зустріч з інстаблогеркоюДівчина уже має власний бізнес, успіх та понад 50 тисяч підписників в Інстаграм у 19 років, - повідомили організатори."Мрія кожної молодої людини, але не для Каті Якимчук, адже для неї – це реальність! Як же власниця @candykadi_ua, @shidni_sladosti та @popsokate досягла такого рівня, дізнайся 10 січня о 18:00 у Молодіжному центрі Волині (вул Градний Узвіз 5)", -йдеться у повідомленні.Катя розкаже про труднощі та переваги ведення власної справи в Instagram і поділиться лайфхаками для тих, хто хоче почати власну справу у соціальній мережі.Вхід вільний за попередньої реєстрації - http://bit.ly/InstaMeet_tattingkate. Чекай на лист підтвердження.Подія відбувається в рамках циклу зустрічей #iNNetwork.

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