вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху

Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху
У Луцьку відбудеться зустріч з інстаблогеркою Катериною Якимчук.

Дівчина уже має власний бізнес, успіх та понад 50 тисяч підписників в Інстаграм у 19 років, - повідомили організатори.

"Мрія кожної молодої людини, але не для Каті Якимчук, адже для неї – це реальність! Як же власниця @candykadi_ua, @shidni_sladosti та @popsokate досягла такого рівня, дізнайся 10 січня о 18:00 у Молодіжному центрі Волині (вул Градний Узвіз 5)", -йдеться у повідомленні.

Катя розкаже про труднощі та переваги ведення власної справи в Instagram і поділиться лайфхаками для тих, хто хоче почати власну справу у соціальній мережі.

Вхід вільний за попередньої реєстрації - http://bit.ly/InstaMeet_tattingkate. Чекай на лист підтвердження.

Подія відбувається в рамках циклу зустрічей #iNNetwork.

Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: соцмережі, Інстаграм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху
Сьогодні, 19:34
У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
Сьогодні, 18:39
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин
Сьогодні, 18:13
Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*
Сьогодні, 17:59
Свідок розповіла суперечливі факти про вбивство Каті Литкіної
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
Радикальне оновлення в Instagram обурило користувачів Радикальне оновлення в Instagram обурило користувачів
27 грудень, 2018, 19:33
Instagram планує змінити стрічку Instagram планує змінити стрічку
13 березень, 2018, 16:42
У Луцьку – перебої в роботі Facebook У Луцьку – перебої в роботі Facebook
20 листопад, 2018, 16:10
Аварія онлайн: дівчина вчинила ДТП, ведучи трансляцію в Instagram. ВІДЕО Аварія онлайн: дівчина вчинила ДТП, ведучи трансляцію в Instagram. ВІДЕО
14 жовтень, 2018, 02:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька інстаблогерка поділиться своєю історією успіху
Сьогодні, 19:34
 0
У Шацьку з'явилася різдвяна шопка
Сьогодні, 18:39
 0
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин
Сьогодні, 18:13
 0
Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*
Сьогодні, 17:59
 0
Свідок розповіла суперечливі факти про вбивство Каті Литкіної
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8