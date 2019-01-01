У селі біля Луцька відбувся подячний молебень за Томос. ФОТО
Сьогодні, 21:26
У монастирі, що в селі Жидичин провели подячний молебень за Томос.
Про це повідомляється на сторінці «Чернецтво Волині» у Facebook.
6 січня братія Свято-Миколаївського монастиря після Літургії звершила подячний молебень з приводу отримання томосу Православною Церквою України.
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Про це повідомляється на сторінці «Чернецтво Волині» у Facebook.
6 січня братія Свято-Миколаївського монастиря після Літургії звершила подячний молебень з приводу отримання томосу Православною Церквою України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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