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У селі біля Луцька відбувся подячний молебень за Томос. ФОТО

У селі біля Луцька відбувся подячний молебень за Томос. ФОТО
У монастирі, що в селі Жидичин провели подячний молебень за Томос.

Про це повідомляється на сторінці «Чернецтво Волині» у Facebook.

6 січня братія Свято-Миколаївського монастиря після Літургії звершила подячний молебень з приводу отримання томосу Православною Церквою України.

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Теги: Жидичин, Томос, церква, молебень
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