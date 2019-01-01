У селі біля Луцька відбувся подячний молебень за Томос. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці «Чернецтво Волині» у



6 січня братія Свято-Миколаївського монастиря після Літургії звершила подячний молебень з приводу отримання томосу Православною Церквою України.



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