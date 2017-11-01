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Під Харковом жінка потрапила під потяг

Під Харковом жінка потрапила під потяг
У Харківській області 41-річна жінка потрапила під потяг.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Потяг Харків-Лисичанськ прибував на станцію у місті Первомайський Харківської області. У цей момент машиніст помітив на рейках жінку та почав екстрене гальмування потягу. Однак виявилося запізно. Від отриманих травм жінка померла на місці.

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Теги: потяг, Харків
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