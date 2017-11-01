Під Харковом жінка потрапила під потяг





Про це повідомили у



Потяг Харків-Лисичанськ прибував на станцію у місті Первомайський Харківської області. У цей момент машиніст помітив на рейках жінку та почав екстрене гальмування потягу. Однак виявилося запізно. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області 41-річна жінка потрапила під потяг.Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.Потяг Харків-Лисичанськ прибував на станцію у місті Первомайський Харківської області. У цей момент машиніст помітив на рейках жінку та почав екстрене гальмування потягу. Однак виявилося запізно. Від отриманих травм жінка померла на місці.

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