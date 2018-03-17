У Львові ромка вбила жінку





Про це повідомили у Нацполіції у Львівській області - пише



Вбиту жінку знайшли у закинутій будівлі на вул. Генерала Курмановича. На тілі загиблої були виявлені ознаки насильницької смерті, а саме – травма голови. Особу загиблої встановили. Це 52-річна мешканка Дрогобицького району.



У вбивстві жінки підозрюють 29-річну жительку м. Виноградів Закарпатської області. Її фото у соцмережах опублікував співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич.



Якщо вам щось відомо про місцезнаходження жінки, телефонуйте на гарячу лінію 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують 29-річну жительку Закарпаття, яка у Львові напередодні у закинутій будівлі, вбила жінку.Про це повідомили у Нацполіції у Львівській області - пише Вголос Вбиту жінку знайшли у закинутій будівлі на вул. Генерала Курмановича. На тілі загиблої були виявлені ознаки насильницької смерті, а саме – травма голови. Особу загиблої встановили. Це 52-річна мешканка Дрогобицького району.У вбивстві жінки підозрюють 29-річну жительку м. Виноградів Закарпатської області. Її фото у соцмережах опублікував співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич.Якщо вам щось відомо про місцезнаходження жінки, телефонуйте на гарячу лінію 102.

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