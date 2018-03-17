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У Львові ромка вбила жінку

У Львові ромка вбила жінку
Розшукують 29-річну жительку Закарпаття, яка у Львові напередодні у закинутій будівлі, вбила жінку.

Про це повідомили у Нацполіції у Львівській області - пише Вголос.

Вбиту жінку знайшли у закинутій будівлі на вул. Генерала Курмановича. На тілі загиблої були виявлені ознаки насильницької смерті, а саме – травма голови. Особу загиблої встановили. Це 52-річна мешканка Дрогобицького району.

У вбивстві жінки підозрюють 29-річну жительку м. Виноградів Закарпатської області. Її фото у соцмережах опублікував співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження жінки, телефонуйте на гарячу лінію 102.
У Львові ромка вбила жінку

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Теги: ромка, вбивство, Львів
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