Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень

На Волині одного з керівників обласної дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури."Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження працівників Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України зібрано достатні докази, на підставі яких оголошено про підозру у розтраті у великих розмірах майна шляхом зловживання службовим становищем (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України) одному з керівників Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання", - йдеться у повідомленні.Посадовець допустив розтрату бюджетних коштів у сумі понад 400 тис. грн, перерахувавши їх суб‘єкту господарювання за роботи, які не були виконані.Триває досудове розслідування.