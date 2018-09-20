Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень
Сьогодні, 16:02
На Волині одного з керівників обласної дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження працівників Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України зібрано достатні докази, на підставі яких оголошено про підозру у розтраті у великих розмірах майна шляхом зловживання службовим становищем (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України) одному з керівників Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання", - йдеться у повідомленні.
Посадовець допустив розтрату бюджетних коштів у сумі понад 400 тис. грн, перерахувавши їх суб‘єкту господарювання за роботи, які не були виконані.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження працівників Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України зібрано достатні докази, на підставі яких оголошено про підозру у розтраті у великих розмірах майна шляхом зловживання службовим становищем (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України) одному з керівників Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання", - йдеться у повідомленні.
Посадовець допустив розтрату бюджетних коштів у сумі понад 400 тис. грн, перерахувавши їх суб‘єкту господарювання за роботи, які не були виконані.
Триває досудове розслідування.
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