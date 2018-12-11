114 травмованих, четверо п'яних і двоє покусаних: різдвяні пригоди луцьких медиків
Сьогодні, 18:25
У Луцьку на різдвяні свята до приймального відділення міської клінічної лікарні звернулося 125 пацієнтів.
Про це повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні.
У вихідні святкові дні, з 4 січня з 16-ої години по 8 січня до 8.00 до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 125 пацієнтів, з них госпіталізовано - 83, надано амбулаторну допомогу - 42.
У травмпункт звернулося 114 травмованих, з них - 34 з переломами, на вулиці травмувалося - 48 людей, отримали переломи - 13.
4 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини.
18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 17 операцій.
Доставляли пацієнтів з трьох автопригод: 1 госпіталізований, 5 - надано амбулаторну допомогу.
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Про це повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні.
У вихідні святкові дні, з 4 січня з 16-ої години по 8 січня до 8.00 до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 125 пацієнтів, з них госпіталізовано - 83, надано амбулаторну допомогу - 42.
У травмпункт звернулося 114 травмованих, з них - 34 з переломами, на вулиці травмувалося - 48 людей, отримали переломи - 13.
4 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини.
18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 17 операцій.
Доставляли пацієнтів з трьох автопригод: 1 госпіталізований, 5 - надано амбулаторну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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