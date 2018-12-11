114 травмованих, четверо п'яних і двоє покусаних: різдвяні пригоди луцьких медиків

У Луцьку на різдвяні свята до приймального відділення міської клінічної лікарні звернулося 125 пацієнтів.Про це повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні.У вихідні святкові дні, з 4 січня з 16-ої години по 8 січня до 8.00 до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 125 пацієнтів, з них госпіталізовано - 83, надано амбулаторну допомогу - 42.У травмпункт звернулося 114 травмованих, з них - 34 з переломами, на вулиці травмувалося - 48 людей, отримали переломи - 13.4 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини.18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 17 операцій.Доставляли пацієнтів з трьох автопригод: 1 госпіталізований, 5 - надано амбулаторну допомогу.