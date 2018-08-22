вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ресторації «Брама» – нове меню*

У ресторації «Брама» – нове меню*
З 11 січня в ресторація "Брама" пропонує гостям нове меню.

Ми зберегли усі ваші улюблені страви та додали багато новинок — як традиційних, так і екзотичних. Сподіваємося, що серед різноманіття наших пропозицій ви спробуєте і знайдете власні смакові пристрасті, які вам захочеться відчувати знову і знову

Не відкладайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні!

Чекаємо на вас в ресторації "Брама", поряд з гіпермаркетом "Там Там" на сніданки, обіди та вечері з 9:00 до 23:00!
У ресторації «Брама» – нове меню*
У ресторації «Брама» – нове меню*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Брама, їжа, Там там
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в страшній аварії загинув 20-річний водій
Сьогодні, 11:35
У ПЦУ розвіяли чутки про недійсність таїнств, здійснених в УПЦ МП
Сьогодні, 11:20
У ресторації «Брама» – нове меню*
Сьогодні, 11:16
У селі під Луцьком горів 2-поверховий будинок
Сьогодні, 11:11
У Рівному вночі горіла автівка відомої волонтерки
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Святкуй День Незалежності у ресторації «Брама»* Святкуй День Незалежності у ресторації «Брама»*
22 серпень, 2018, 18:49
У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1* У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*
17 липень, 2018, 13:15
У ресторації «Брама» на піцу 1+1* У ресторації «Брама» на піцу 1+1*
26 червень, 2018, 19:06
В ресторації «Брама» - вигідні пізні вечері В ресторації «Брама» - вигідні пізні вечері
21 лютий, 2018, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО
09 січень, 22:17
 1
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
09 січень, 10:05
 1
Петро Порошенко приїхав у Рівне
Сьогодні, 12:22
 0
У Ковелі в котельні загинув працівник
Сьогодні, 12:11
 0
Топ найбільш гострих цитат «Протилежного погляду LIVE» у 2018 році
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8