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У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю

У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю
У Києві чоловік вистрибнув з вікна готелю "Хрещатик" та отримав травму ніг.

Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.

Так, зранку у п'ятницю, 11 січня, 24-річний чоловік вистрибнув з вікна другого поверху готелю у Шевченківському районі столиці.

За інформацією лікарів, чоловік отримав відкритий перелом гомілки, є підозра на черепно-мозкову травму.

Постраждалий розповів, що здійснив свій вчинок з власної волі, коли "побачив у вікно фашистів".

Медики надали йому необхідну допомогу на місці та доставили до міської клінічної лікарні.

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Теги: падіння, готель, Київ
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