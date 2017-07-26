У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю





Про це



Так, зранку у п'ятницю, 11 січня, 24-річний чоловік вистрибнув з вікна другого поверху готелю у Шевченківському районі столиці.



За інформацією лікарів, чоловік отримав відкритий перелом гомілки, є підозра на черепно-мозкову травму.



Постраждалий розповів, що здійснив свій вчинок з власної волі, коли "побачив у вікно фашистів".



Медики надали йому необхідну допомогу на місці та доставили до міської клінічної лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві чоловік вистрибнув з вікна готелю "Хрещатик" та отримав травму ніг.Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.Так, зранку у п'ятницю, 11 січня, 24-річний чоловік вистрибнув з вікна другого поверху готелю у Шевченківському районі столиці.За інформацією лікарів, чоловік отримав відкритий перелом гомілки, є підозра на черепно-мозкову травму.Постраждалий розповів, що здійснив свій вчинок з власної волі, коли "побачив у вікно фашистів".Медики надали йому необхідну допомогу на місці та доставили до міської клінічної лікарні.

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