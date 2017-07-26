У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю
Сьогодні, 10:52
У Києві чоловік вистрибнув з вікна готелю "Хрещатик" та отримав травму ніг.
Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.
Так, зранку у п'ятницю, 11 січня, 24-річний чоловік вистрибнув з вікна другого поверху готелю у Шевченківському районі столиці.
За інформацією лікарів, чоловік отримав відкритий перелом гомілки, є підозра на черепно-мозкову травму.
Постраждалий розповів, що здійснив свій вчинок з власної волі, коли "побачив у вікно фашистів".
Медики надали йому необхідну допомогу на місці та доставили до міської клінічної лікарні.
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Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.
Так, зранку у п'ятницю, 11 січня, 24-річний чоловік вистрибнув з вікна другого поверху готелю у Шевченківському районі столиці.
За інформацією лікарів, чоловік отримав відкритий перелом гомілки, є підозра на черепно-мозкову травму.
Постраждалий розповів, що здійснив свій вчинок з власної волі, коли "побачив у вікно фашистів".
Медики надали йому необхідну допомогу на місці та доставили до міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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