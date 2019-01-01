У Польщі помер мер Гданська після замаху на концерті

Павло Адамович, на якого напередодні



Про це в понеділок, 14 січня, - повідомляє



"Мер Гданська Павло Адамович помер", - йдеться в повідомленні радіостанції.



Нагадаємо, озброєний ножем чоловік напав на Адамовича ввечері в неділю під час благодійного концерту в Гданську. Адамович отримав декілька ножових поранень, у тому числі в область серця. Медики довгий час реанімували політика на місці події, потім перевезли в лікарню.



Незабаром стало відомо, що стан мера польського Гданська Павла Адамовича оцінюється як вкрай важкий.



Своєю чергою нападник одразу ж був затриманий, мотиви його вчинку офіційно не повідомляються. Присутні на заході журналісти повідомляли, що чоловік перед нападом кричав про те, що був незаконно засуджений до тюремного терміну. Відомо, що нападник - це 27-річний житель Гданська, судимий за пограбування банків. Декілька тижнів тому він вийшов з в'язниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в лікарні помер мер міста Гданськ, на якого напередодні було скоєно замах під час благодійного концерту.Про це в понеділок, 14 січня, - повідомляє Корреспондент "Мер Гданська Павло Адамович помер", - йдеться в повідомленні радіостанції.Нагадаємо, озброєний ножем чоловік напав на Адамовича ввечері в неділю під час благодійного концерту в Гданську. Адамович отримав декілька ножових поранень, у тому числі в область серця. Медики довгий час реанімували політика на місці події, потім перевезли в лікарню.Незабаром стало відомо, що стан мера польського Гданська Павла Адамовича оцінюється як вкрай важкий.Своєю чергою нападник одразу ж був затриманий, мотиви його вчинку офіційно не повідомляються. Присутні на заході журналісти повідомляли, що чоловік перед нападом кричав про те, що був незаконно засуджений до тюремного терміну. Відомо, що нападник - це 27-річний житель Гданська, судимий за пограбування банків. Декілька тижнів тому він вийшов з в'язниці.

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