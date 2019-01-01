У Польщі помер мер Гданська після замаху на концерті
Сьогодні, 16:16
У Польщі в лікарні помер мер міста Гданськ Павло Адамович, на якого напередодні було скоєно замах під час благодійного концерту.
Про це в понеділок, 14 січня, - повідомляє Корреспондент.
"Мер Гданська Павло Адамович помер", - йдеться в повідомленні радіостанції.
Нагадаємо, озброєний ножем чоловік напав на Адамовича ввечері в неділю під час благодійного концерту в Гданську. Адамович отримав декілька ножових поранень, у тому числі в область серця. Медики довгий час реанімували політика на місці події, потім перевезли в лікарню.
Незабаром стало відомо, що стан мера польського Гданська Павла Адамовича оцінюється як вкрай важкий.
Своєю чергою нападник одразу ж був затриманий, мотиви його вчинку офіційно не повідомляються. Присутні на заході журналісти повідомляли, що чоловік перед нападом кричав про те, що був незаконно засуджений до тюремного терміну. Відомо, що нападник - це 27-річний житель Гданська, судимий за пограбування банків. Декілька тижнів тому він вийшов з в'язниці.
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Про це в понеділок, 14 січня, - повідомляє Корреспондент.
"Мер Гданська Павло Адамович помер", - йдеться в повідомленні радіостанції.
Нагадаємо, озброєний ножем чоловік напав на Адамовича ввечері в неділю під час благодійного концерту в Гданську. Адамович отримав декілька ножових поранень, у тому числі в область серця. Медики довгий час реанімували політика на місці події, потім перевезли в лікарню.
Незабаром стало відомо, що стан мера польського Гданська Павла Адамовича оцінюється як вкрай важкий.
Своєю чергою нападник одразу ж був затриманий, мотиви його вчинку офіційно не повідомляються. Присутні на заході журналісти повідомляли, що чоловік перед нападом кричав про те, що був незаконно засуджений до тюремного терміну. Відомо, що нападник - це 27-річний житель Гданська, судимий за пограбування банків. Декілька тижнів тому він вийшов з в'язниці.
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