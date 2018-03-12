Сам собі вчитель: лучан запрошують удосконалити англійську
14 січень, 23:44
Книгарня «Є» запрошує всіх, хто хоче вдосконалити англійську та опанувати навик свідомого навчання, на майстер-клас «Сам собі вчитель». Захід відбудеться в неділю, 20 січня. Початок – о 16:00. Майстер-клас організовано в рамках тренінг-конференції Світ розМОВИ.
Про це йдеться на сторінці організаторів у facebook.
Natalia Beresten — мовний коуч, онлайн-викладачка англійської та Ruslana Kot — викладачка англійської мови проведуть для усіх охочих майстер-клас як вчити англійську легко, ефективно і в задоволення, розкажуть про методику «Conscious Learning — Свідоме Навчання».
За допомогою технік: природньої постановки цілі, опрацювання лексичних фраз, опрацювання граматичних конструкцій, результати з вивчення мов будуть помітні з перших тижнів.
З власного досвіду викладачки порадять:
- Як забезпечити cобі постійне мовне середовище.
- Як дисциплінувати себе задля досягнення прогресу
- Де знаходити мотивацію та як її підтримувати
- Коли варто обирати метод вивчення англійської мови за відео-матеріалами", - запевняють організатори заходу.
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Про це йдеться на сторінці організаторів у facebook.
Natalia Beresten — мовний коуч, онлайн-викладачка англійської та Ruslana Kot — викладачка англійської мови проведуть для усіх охочих майстер-клас як вчити англійську легко, ефективно і в задоволення, розкажуть про методику «Conscious Learning — Свідоме Навчання».
За допомогою технік: природньої постановки цілі, опрацювання лексичних фраз, опрацювання граматичних конструкцій, результати з вивчення мов будуть помітні з перших тижнів.
З власного досвіду викладачки порадять:
- Як забезпечити cобі постійне мовне середовище.
- Як дисциплінувати себе задля досягнення прогресу
- Де знаходити мотивацію та як її підтримувати
- Коли варто обирати метод вивчення англійської мови за відео-матеріалами", - запевняють організатори заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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