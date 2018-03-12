Сам собі вчитель: лучан запрошують удосконалити англійську





Про це йдеться на сторінці організаторів у



Natalia Beresten — мовний коуч, онлайн-викладачка англійської та Ruslana Kot — викладачка англійської мови проведуть для усіх охочих майстер-клас як вчити англійську легко, ефективно і в задоволення, розкажуть про методику «Conscious Learning — Свідоме Навчання».



За допомогою технік: природньої постановки цілі, опрацювання лексичних фраз, опрацювання граматичних конструкцій, результати з вивчення мов будуть помітні з перших тижнів.



З власного досвіду викладачки порадять:

- Як забезпечити cобі постійне мовне середовище.

- Як дисциплінувати себе задля досягнення прогресу

- Де знаходити мотивацію та як її підтримувати

- Коли варто обирати метод вивчення англійської мови за відео-матеріалами", - запевняють організатори заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Книгарня «Є» запрошує всіх, хто хоче вдосконалити англійську та опанувати навик свідомого навчання, на майстер-клас «Сам собі вчитель». Захід відбудеться в неділю, 20 січня. Початок – о 16:00. Майстер-клас організовано в рамках тренінг-конференції Світ розМОВИ.Про це йдеться на сторінці організаторів у facebook — мовний коуч, онлайн-викладачка англійської та— викладачка англійської мови проведуть для усіх охочих майстер-клас як вчити англійську легко, ефективно і в задоволення, розкажуть про методику «Conscious Learning — Свідоме Навчання».За допомогою технік: природньої постановки цілі, опрацювання лексичних фраз, опрацювання граматичних конструкцій, результати з вивчення мов будуть помітні з перших тижнів.З власного досвіду викладачки порадять:- Як забезпечити cобі постійне мовне середовище.- Як дисциплінувати себе задля досягнення прогресу- Де знаходити мотивацію та як її підтримувати- Коли варто обирати метод вивчення англійської мови за відео-матеріалами", - запевняють організатори заходу.

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