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Сам собі вчитель: лучан запрошують удосконалити англійську

Сам собі вчитель: лучан запрошують удосконалити англійську
Книгарня «Є» запрошує всіх, хто хоче вдосконалити англійську та опанувати навик свідомого навчання, на майстер-клас «Сам собі вчитель». Захід відбудеться в неділю, 20 січня. Початок – о 16:00. Майстер-клас організовано в рамках тренінг-конференції Світ розМОВИ.

Про це йдеться на сторінці організаторів у facebook.

Natalia Beresten — мовний коуч, онлайн-викладачка англійської та Ruslana Kot — викладачка англійської мови проведуть для усіх охочих майстер-клас як вчити англійську легко, ефективно і в задоволення, розкажуть про методику «Conscious Learning — Свідоме Навчання».

За допомогою технік: природньої постановки цілі, опрацювання лексичних фраз, опрацювання граматичних конструкцій, результати з вивчення мов будуть помітні з перших тижнів.

З власного досвіду викладачки порадять:
- Як забезпечити cобі постійне мовне середовище.
- Як дисциплінувати себе задля досягнення прогресу
- Де знаходити мотивацію та як її підтримувати
- Коли варто обирати метод вивчення англійської мови за відео-матеріалами", - запевняють організатори заходу.

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Теги: англійська мова, книгарня Є
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