На Волині про перехід до ПЦУ заявили вісім парафій
Сьогодні, 15:08
Лише на Волині про перехід до Православної церкви України (ПЦУ) заявили вісім парафій Української православної церкви Московського патріархату.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відвідання богослужіння у Луцьку, передає кореспондент УНН.
"Зараз уже, лише на Волині, 8 парафій одразу після отримання Томосу висловили готовність приєднатися і перейти до нашої церкви. Велика радість. Молодці! Ми вас підтримаємо", - заявив Глава держави.
За його словами, саме таким чином українці можуть побудувати свою державу.
При цьому він додав, що 333 роки українська Церква була під "московським ярмом", і тільки зараз постала як одна з 15 "зірок" і визнається Вселенським патріархатом. І хоча українці дуже довго боролися за незалежність церкви, в історичному процесі період надання незалежності церкви стався миттєво – усього за 9 місяців.
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Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відвідання богослужіння у Луцьку, передає кореспондент УНН.
"Зараз уже, лише на Волині, 8 парафій одразу після отримання Томосу висловили готовність приєднатися і перейти до нашої церкви. Велика радість. Молодці! Ми вас підтримаємо", - заявив Глава держави.
За його словами, саме таким чином українці можуть побудувати свою державу.
При цьому він додав, що 333 роки українська Церква була під "московським ярмом", і тільки зараз постала як одна з 15 "зірок" і визнається Вселенським патріархатом. І хоча українці дуже довго боролися за незалежність церкви, в історичному процесі період надання незалежності церкви стався миттєво – усього за 9 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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