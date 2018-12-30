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На Волині про перехід до ПЦУ заявили вісім парафій

На Волині про перехід до ПЦУ заявили вісім парафій
Лише на Волині про перехід до Православної церкви України (ПЦУ) заявили вісім парафій Української православної церкви Московського патріархату.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відвідання богослужіння у Луцьку, передає кореспондент УНН.

"Зараз уже, лише на Волині, 8 парафій одразу після отримання Томосу висловили готовність приєднатися і перейти до нашої церкви. Велика радість. Молодці! Ми вас підтримаємо", - заявив Глава держави.

За його словами, саме таким чином українці можуть побудувати свою державу.

При цьому він додав, що 333 роки українська Церква була під "московським ярмом", і тільки зараз постала як одна з 15 "зірок" і визнається Вселенським патріархатом. І хоча українці дуже довго боролися за незалежність церкви, в історичному процесі період надання незалежності церкви стався миттєво – усього за 9 місяців.

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Теги: церква, Томос, ПЦУ
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