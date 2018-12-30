На Волині про перехід до ПЦУ заявили вісім парафій





Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відвідання богослужіння у Луцьку, передає кореспондент



"Зараз уже, лише на Волині, 8 парафій одразу після отримання Томосу висловили готовність приєднатися і перейти до нашої церкви. Велика радість. Молодці! Ми вас підтримаємо", - заявив Глава держави.



За його словами, саме таким чином українці можуть побудувати свою державу.



При цьому він додав, що 333 роки українська Церква була під "московським ярмом", і тільки зараз постала як одна з 15 "зірок" і визнається Вселенським патріархатом. І хоча українці дуже довго боролися за незалежність церкви, в історичному процесі період надання незалежності церкви стався миттєво – усього за 9 місяців.

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