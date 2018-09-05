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За минулий рік волиняни більше 20 разів повідомляли про стихійні сміттєзвалища

За минулий рік волиняни більше 20 разів повідомляли про стихійні сміттєзвалища
Завдяки роботі електронного сервісу www.ecomapa.gov.ua, сьогодні мешканець будь-якого міста чи села може долучитися до очищення нашої країни від сміття.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється моніторинг даного електронного сервісу, через який громадяни залишають звернення про виявлені стихійні сміттєзвалища.

Протягом 2018 року через електронний сервіс «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ» до Волинської обласної державної адміністрації надійшло 21 звернення. У результаті ліквідували 10 несанкціонованих сміттєзвалищ, за результатами розгляду ще 2 звернень - факти засмічення територій не підтвердились та щодо 9 звернень – надали роз’яснення у межах чинного законодавства.

Більшість звернень надійшло по сміттєзвалищах у межах території м. Ковель - 4. З-поміж інших: щодо Рожищенського району – 3 звернення, Шацького – 3, Луцького – 3, Любомльського – 1, Ковельського – 2, Ківерцівського – 2 та у межах м.Луцьк – 3 звернення.

Нагадаємо, електронний сервіс «Ecomapa.gov.ua» включає інтерактивну мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявлені сміттєзвалища.

Додати інформацію про сміттєзвалище може будь-який громадянин України. Для цього достатньо зайти на сайт, зареєструватися і надіслати звернення.

Також електронний сервіс включає мобільний додаток на базі кількох програмних систем, який дозволяє кожному громадянину України сфотографувати будь-яке сміттєзвалище та надіслати фото на веб-портал Мінприроди.

Отримана інформація оперативно опрацьовується модератором та наноситься на карту. У свою чергу, Мінприроди надсилає отриману інформацію до органів місцевої влади із вимогою їх ліквідувати.

Кожен громадянин може бачити процес усунення порушень в оновлених статусах, передбачених додатками.

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Теги: сміття, сміттєзвалище, скарга
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