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Волинян попереджають про складні погодні умови

Волинян попереджають про складні погодні умови
На території Волинської області прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Як повідомили в УкрГідрометцентрі, 17 січня у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Також присвоїли 1 рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: погода, Волинь, негода, сніг, вітер
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