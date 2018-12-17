Волинян попереджають про складні погодні умови
Сьогодні, 08:48
На території Волинської області прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Як повідомили в УкрГідрометцентрі, 17 січня у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Також присвоїли 1 рівень небезпечності, жовтий.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Як повідомили в УкрГідрометцентрі, 17 січня у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Також присвоїли 1 рівень небезпечності, жовтий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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