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Лучани розповіли, чи хочуть отримувати субсидії грошима. ВІДЕО

Лучани розповіли, чи хочуть отримувати субсидії грошима. ВІДЕО
З 1 січня Уряд переходить до масштабної монетизації. Тобто підприємства житлово-комунального сектора будуть отримувати субсидію з бюджету та розраховуватиметься з постачальниками енергоносіїв живими грошима.

Про це повідомляє Сфера ТВ.

Реалізація нововведень буде здійснюватися у три етапи.

"Постанова 1176, якою внесено зміни в положення "Про порядок призначення житлових субсидій", а саме розроблено новий механізм надання житлових субсидій. З 1 січня по 30 квітня 2019 року ми будемо приймати і призначати субсидії у грошовій формі тим громадянам, хто звернувся вперше", - розповіла начальник відділу житлових субсидій департаменту соціальної політики Луцькради Людмила Костенюк.

Посадовиця підкреслює, що ті, кому призначена субсидія, отримуватимуть її і далі. Їх просто занесуть до єдиної бази реєстру.

Деталі - в сюжеті.

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Теги: субсидія, монетизація
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