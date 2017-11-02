Лучани розповіли, чи хочуть отримувати субсидії грошима. ВІДЕО





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Реалізація нововведень буде здійснюватися у три етапи.



"Постанова 1176, якою внесено зміни в положення "Про порядок призначення житлових субсидій", а саме розроблено новий механізм надання житлових субсидій. З 1 січня по 30 квітня 2019 року ми будемо приймати і призначати субсидії у грошовій формі тим громадянам, хто звернувся вперше", - розповіла начальник відділу житлових субсидій департаменту соціальної політики Луцькради Людмила Костенюк.



Посадовиця підкреслює, що ті, кому призначена субсидія, отримуватимуть її і далі. Їх просто занесуть до єдиної бази реєстру.



Деталі - в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня Уряд переходить до масштабної монетизації. Тобто підприємства житлово-комунального сектора будуть отримувати субсидію з бюджету та розраховуватиметься з постачальниками енергоносіїв живими грошима.Про це повідомляє Сфера ТВ Реалізація нововведень буде здійснюватися у три етапи."Постанова 1176, якою внесено зміни в положення "Про порядок призначення житлових субсидій", а саме розроблено новий механізм надання житлових субсидій. З 1 січня по 30 квітня 2019 року ми будемо приймати і призначати субсидії у грошовій формі тим громадянам, хто звернувся вперше", - розповіла начальник відділу житлових субсидій департаменту соціальної політики ЛуцькрадиПосадовиця підкреслює, що ті, кому призначена субсидія, отримуватимуть її і далі. Їх просто занесуть до єдиної бази реєстру.Деталі - в сюжеті.

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