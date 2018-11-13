Мріє бути кінологом: донька Героя з Волині святкує день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже скоро свій 15-тий День народження зустріне наша наступна іменинниця –. Вона є донькою військовослужбовця Збройних Сил України, який був мобілізований у серпні 2014 року, брав участь у бойових діях, під час ротації повернувся додому для проходження лікування і помер 24 березня 2015 року від ішемічної хвороби серця. Отримав звання почесного громадянина Луцького району (посмертно).Навчається Діана у 9 класі Княгининівського ліцею. Загалом успішність у дівчини середня. Зі шкільної програми їй до вподоби уроки німецької мови та трудового навчання. Більш складно буває справитися із завданнями на хімії, алгебрі та геометрії (з останніх двох предметів потребує репетитора). Також до вподоби нашій іменинниці заняття з фізичної культури.Найбільшим захопленням Діани, посеред багатьох інших, є кінний спорт, та у кінному клубі їй ще не щастило побувати, тому це, поки що, лише мрія. Вона уже зараз бачить себе верхи на коні, коли тільки вітер в обличчя і неймовірні простори перед тобою! Діана щиро вірить, що колись ця мрія стане реальністю. Та й швидкість – її друге «я», що підтверджено її захопленням – катанням на роликах. Відвідує дівчина також гуртки з волейболу, малювання та бісероплетіння. А в майбутньому Діана бачить себе або художником або кінологом.У 2016 році нашій іменинниці пощастило побувати за кордоном – у Данії та Угорщині. А минулого літа відвідала Німеччину та місто Марбург. Їй там дуже сподобалось. Особливо запам’яталися Діанці різноманітні екскурсії та чудові велосипедні доріжки. Тепер вона мріє потрапити до Англії та Франції, на власні очі побачити Париж з його знаменитою Ейфелевою вежею.Любить дівчина також читати (її улюблені персонажі із книги «Чарівний сад») та переглядати серіали (найбільше подобається Вероніка із популярного нині вітчизняного серіалу «Школа»). Із відомих співаків їй до вподоби Надя Дорофєєва з групи "Врємя і стєкло".Окрім коней, Діана любить і інших тварин, зокрема котів та собак. Удома має котика Чорнушку, та песиків Джека та Джесі. «Вони є чудові. Мені подобається з ними гуляти та гратися,» - говорить дівчина.Діана має багато друзів, але особливо вона цінує свою подругу із 10-го класу, яка є цікавою, веселою, розумною та красивою. Саме її собі ставить як приклад для наслідування.Захоплюється дівчина також силою та витримкою своєї матусі Ольги, каже «моя мама хороша» намагається підтримати її по можливості у скрутну хвилину та допомагає за необхідності усім, чим може. І хоч основний обов’язок Діани – вчитися, вона, все одно, знаходить час, щоб прибрати вдома за собою та за двома старшими братами. До слова, старший брат іменинниці (має уже 27 років) служив у АТО та отримав там поранення в ногу, досі знаходиться на реабілітації та ходить на милицях.Діана щиро говорить, що Україна для неї – це країна, де вона народилася, де вона має сім’ю та знайшла відданих друзів. «Я люблю свою країну. Я мрію, щоб швидше закінчилася війна, щоб усі були живі і здорові. А ще, щоб ціни зменшилися. І щоб все у нас було добре,» - ось так розмірковує наша іменинниця.БОХОНЮК-ОГНЄВА ДІАНА. Невдовзі 15 років (24.01.2004). Луцький р-н. Ріст: 152; Розмір взуття: 38.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.