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Чому сьогодні категорично не можна лаятися: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна лаятися: прикмети і забобони
22 січня 2019 року вшановують Євстратія і Пилипа. Цього дня після завершення усіх справ, люди намагаються братися за роботу.

Рекомендується привести до ладу будинок, викинути непотріб та підготувати оселю до весняного періоду, - повідомляє канал 24. Дні починають бути довшими, тож господарі мають можливість зробити більше справ.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Петро, Пилип.

Народні прикмети на 22 січня:

– Пилиповий день ясний – рік буде урожайним і благополучним.

– Ворони сидять на верхівках дерев – значить морози скоро посиляться.

– Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.

Що можна робити 22 січня

1. Цього дня треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе" усі свята та святкову безтурботність. Це допоможе швидше приступити до роботи та почати новий рік.

Що не можна робити 22 січня

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

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Теги: свято, забобони
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