Чому сьогодні категорично не можна лаятися: прикмети і забобони





Рекомендується привести до ладу будинок, викинути непотріб та підготувати оселю до весняного періоду, - повідомляє



Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Петро, Пилип.



Народні прикмети на 22 січня:



– Пилиповий день ясний – рік буде урожайним і благополучним.



– Ворони сидять на верхівках дерев – значить морози скоро посиляться.



– Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.



Що можна робити 22 січня



1. Цього дня треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе" усі свята та святкову безтурботність. Це допоможе швидше приступити до роботи та почати новий рік.



Що не можна робити 22 січня



1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.



2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

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