Чому сьогодні категорично не можна лаятися: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:26
22 січня 2019 року вшановують Євстратія і Пилипа. Цього дня після завершення усіх справ, люди намагаються братися за роботу.
Рекомендується привести до ладу будинок, викинути непотріб та підготувати оселю до весняного періоду, - повідомляє канал 24. Дні починають бути довшими, тож господарі мають можливість зробити більше справ.
Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Петро, Пилип.
Народні прикмети на 22 січня:
– Пилиповий день ясний – рік буде урожайним і благополучним.
– Ворони сидять на верхівках дерев – значить морози скоро посиляться.
– Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.
Що можна робити 22 січня
1. Цього дня треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе" усі свята та святкову безтурботність. Це допоможе швидше приступити до роботи та почати новий рік.
Що не можна робити 22 січня
1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.
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Рекомендується привести до ладу будинок, викинути непотріб та підготувати оселю до весняного періоду, - повідомляє канал 24. Дні починають бути довшими, тож господарі мають можливість зробити більше справ.
Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Петро, Пилип.
Народні прикмети на 22 січня:
– Пилиповий день ясний – рік буде урожайним і благополучним.
– Ворони сидять на верхівках дерев – значить морози скоро посиляться.
– Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.
Що можна робити 22 січня
1. Цього дня треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе" усі свята та святкову безтурботність. Це допоможе швидше приступити до роботи та почати новий рік.
Що не можна робити 22 січня
1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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