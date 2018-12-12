За добу на Волині дев'ятьох людей «кинули» на гроші шахраї

Поліція закликала волинян бути обачними, аби не потрапити на гачок шахраїв, які останнім часом активізувалися в області.Так, у понеділок до Луцького відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 43-річний житель району, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Чоловік повідомив, що напередодні його ошукав на понад 17 тис. грн. під приводом продажу через сайт оголошень трактора невідомий йому зловмисник. За допомогою до поліції звернувся також 41-річний житель цього ж району. Він за оголошенням на одному із веб-сайтів про продаж бензогенератора переказав через термінал самообслуговування 9 тис. грн.. Однак, техніку так і не отримав.До Камінь-Каширського відділу поліції із заявою про незаконне заволодіння коштами шляхом обману звернувся 19-річний житель райцентру. Молодий чоловік у грудні минулого року за оголошенням на сайті про продаж ноутбука переказав зловмиснику через термінал самообслуговування 4 тис. грн.Потерпів від інтернет-шахраїв також і 43-річний житель райцентру Любомль. Зловмисники під приводом продажу через один із веб-сайтів телевізора незаконно заволоділи його коштами у сумі майже 5 тис. грн. Цього ж дня із заявою про шахрайство до поліції звернувся 24-річний житель міста Нововолинськ. Його зловмисники ошукали на понад 5 тис. грн. під приводом продажу через веб-сайт планшета.Понад 8 тис. грн. через шахрайство втратила 44-річна жителька селища Стара Вижівка. Зловмисник зателефонував волинянці на мобільний телефон, назвавшись співробітником одного із банків, і під приводом продовження терміну дії банківської картки дізнався її реквізити й зняв кошти. Зловмисники також незаконно заволоділи коштами 40-річної жительки Луцького району та 40-річного жителя обласного центру. Шахраї, назвавшись у телефонній розмові співробітниками банку, під приводом розблокування банківських карток дізналися їх реквізити та зняли понад 4 тис. грн. і майже 11 тис. грн..За всіма повідомлення про шахрайства слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф або громадські роботи, чи виправні роботи, або обмеження волі на строк до трьох років."Поліція Волині настійливо радить громадянам не здійснювати покупок на сумнівних сайтах, перераховувати кошти за товар тільки після його отримання", - йдеться у повідомленні.